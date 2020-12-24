Строительная инспекция выдала разрешение на возведение высотки в Киеве на месте парка

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) 21 декабря зарегистрировала разрешение на строительство многофункционального комплекса по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева – по факту это будет жилой комплекс на участке, который Киевсовет в сентябре признал парком.

Об этом свидетельствуют данные Портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, официального сайта Киевсовета, Градостроительного кадастра и кадастровой карты Украины, пишут Наші гроші.

Заявителем на выдачу разрешения была Религиозная Община: Поместная церковь христиан веры евангельской "Христианская Надежда". Она же в июне этого года получила градостроительные условия и ограничения (ГУО) на завершение строительства духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс высотой до 73,5 м (около 25 этажей) на коммунальном участке площадью 4,24 га по ул. Генерала Жмаченко, 20.

Согласно Генплану столицы, этот участок является территорией общественных зданий и сооружений, где строительство жилья не допускается. В самих ГУО указано, что для объектае не рассчитывается допустимая плотность населения, поскольку такие данные нужны только для жилой застройки.

Вместе с тем, в разрешении ГАСИ указан тип объекта по ул. Жмаченко, 20: дома многоквартирные массовой застройки, площадь жилого дома – 46,6 тыс. кв .м. То есть, как свидетельствует выданное разрешение, генподрядчик "Строительная компания "Интеграл-Буд" экс-нардепа Владимира Зубика под видом "многофункционального комплекса" планирует построить на участке жилой дом.

Кроме того, сейчас у религиозной общины отсутствует право указанным пользования участком, ведь 24 сентября Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с церковью и присвоении участку статуса парка. Согласно ч. 3 ст. 44 Регламента Киевсовета, это решение вступило в силу с момента принятия. Однако, оно до сих пор не обнародовано.

Отметим, что приведенные выше противоречия должны стать причиной для отказа в выдаче разрешения ГАСИ, однако документ был выдан.

Напомним, в октябре 2018 года Департамент градостроительства КГГА сначала выдал ГУО на строительство жилых домов на ул. Генерала Жмаченко, 20, а после возникновения общественного резонанса просто подменил их на отказ в выдаче.

Собственниками ООО "Строительная компания "Интеграл-Буд" является дочернее предприятие "Интеграл-Буд" ООО "Фирма "Интеграл" (99,99%) и Игорь Кухар (0,01%).

Владельцем дочернего предприятия является паевой венчурный инвестиционный фонд "Интергалбудинвест" недиверсифицированного вида закрытого типа ООО "Компания по управлению активами "Кристал Эссет Менеджмент". Владельцем последнего в госреестре указан Сергей Чумак, а руководителем – Валерий Кулаков. Кулаков на парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом тогдашнего нардепа Владимира Зубика (входил во фракцию "Партии регионов", позже – в группу "Возрождение"). Также Кулаков был помощником Зубика с 5 по 8 созыва ВРУ. В сентябре 2019 года Владимир Зубик стал президентом Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд", созданной в 2018 году.