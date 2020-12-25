ГБР обнаружило контрабанду техники под видом новогодних елок на 40 миллионов. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили контрабанду брендовых товаров на Волынской таможне под видом искусственных елок на сумму более 40 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГБР, к организации схемы контрабанды могут быть причастны сотрудники Государственной таможенной службы.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года сотрудники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года сотрудники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары", – сказано в сообщении.

Речь идет, в частности, о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, часах, мобильных аксессуарах, брендовой одежде.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР провели обыски на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

"Грузовой автомобиль с указанными товаром изъяты и арестованы в рамках уголовного производства. По предварительным подсчетам следователей в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен", – отмечается в сообщении ГБР.

Сейчас следователи проводят документирование противоправных действий сотрудников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу брендовых товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение.