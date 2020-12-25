Управление делами Верховной Рады потратит 95 миллионов на ремонт здания в центре Киева

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 16 декабря по результатам тендера заказало ООО "Сати Новая Союз" капитальный ремонт аварийного административного здания за 95,01 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно договору, до конца 2021 года подрядчик должен выполнить капремонт восьмиэтажного аварийного админздания по адресу пер. Рыльский, 8, в Шевченковском районе Киева.

В частности запланированы демонтажные и ремонтно-отделочные работы, замена лифта, утепление, обутройство полов, окон, дверей, фасадов, кровли, инженерных сетей, видеонаблюдения, сетей связи (в том числе правительственной), противопожарных и охранных систем.

Стоимость договора на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 118,06 млн грн. Закупку провели с третьей попытки.

Две фирмы на тендере предлагали несколько более низкие цены, но их отклонили, потому что они рассчитали стоимость софта с учетом НДС и не предоставили часть расчетов. Кроме того, ООО "Классика комфорта" не предоставило гарантийное письмо об определении цены согласно строительным нормативам, а ООО

"Современные строительные технологии-12" не уточнило цену на 2021 год.

Более дорогими конкурентами победителя торгов были днепровское ООО "Экспресс Плюс" Дмитрия Криська из Днепра и столичное ООО "Тех Пром Сервис" Вадима Куця из Черниговской области.

Столичная фирма "Сати Новая Союз" (ЕГРПОУ: 38949830) принадлежит Евгению Коваленко и бывшему депутату Вышгородского горсовета от "Блока Петра Порошенко" Михаилу Подвысоцкому, который также владеет киевским ООО "Сати Новая Союз" (37634392). Директором победителя "Сати Новая Союз" является Виталий Шлаган, а фирмой "Сати Новая Союз" руководит Юрий Джурило.

Всего с декабря 2019 года победитель получил государственных подрядов на 177,31 млн грн.