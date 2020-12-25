БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
68 728 48

Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 350 тысяч человек

Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 350 тысяч человек

По состоянию на 24 декабря Пенсионный фонд перечислил 2,8 млрд грн для выплаты разовой финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен для 354,69 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.

Автор: 

карантин (2077) Пенсійний фонд (412) COVID-19 (1689) коронавірус (3210) локдаун (49)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+12
А до чого тут пенсійний фонд?
показати весь коментар
25.12.2020 17:13
+11
Если власть будет вот так влазить в Пенсионный фонд, то ни о каком повышении пенсий не нужно даже и мечтать. Вообще то соц.помощь не функция ПФУ. И тут уже возникают интересные вопросы.
показати весь коментар
25.12.2020 16:21
+5
а где ПФ наскреб по сусекам такие деньжищи? дам же дыра в несколько млрд...или нет???
показати весь коментар
25.12.2020 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.12.2020 15:44 Відповісти
это понятно что феодало-олигархо в жизни и не на то способны, так оно и есть!
показати весь коментар
25.12.2020 16:48 Відповісти
а где ПФ наскреб по сусекам такие деньжищи? дам же дыра в несколько млрд...или нет???
показати весь коментар
25.12.2020 16:06 Відповісти
да что там на фоне той дыры каких-то 100 млн $! ЗЕ-команда сперла гораздо больше
показати весь коментар
27.12.2020 09:42 Відповісти
Если власть будет вот так влазить в Пенсионный фонд, то ни о каком повышении пенсий не нужно даже и мечтать. Вообще то соц.помощь не функция ПФУ. И тут уже возникают интересные вопросы.
показати весь коментар
25.12.2020 16:21 Відповісти
зе взялся дерибанить ПФ
показати весь коментар
25.12.2020 23:54 Відповісти
орет на каждом углу бабла нет а тут откуда бабки зин??? это должен финансировать бюджет!
показати весь коментар
25.12.2020 16:46 Відповісти
А до чого тут пенсійний фонд?
показати весь коментар
25.12.2020 17:13 Відповісти
к бабломойскому
показати весь коментар
25.12.2020 18:15 Відповісти
Завтра почнуть дорожні роботи фінансувати з ПФ,ви здивовані?Я ні!
показати весь коментар
25.12.2020 18:17 Відповісти
Цирк...
показати весь коментар
25.12.2020 22:09 Відповісти
Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 350 тысяч человек


По-моему это преступление! Люди откладывали всю жизнь из своих зарплат пенсионный налог и фонд принадлежит только им. Никто не имеет права изымать деньги из их фонда и кому-то раздавать. Тем более 350 тысячам человек. Совершен наглый грабеж пенсионеров. Тем более что самим пенсионерам их пенсий из фонда не хватает
Очередное преступление Шмыгаля и всего Кабмина
показати весь коментар
26.12.2020 03:39 Відповісти
то что люди откладывали давно украдено папередниками!
показати весь коментар
26.12.2020 14:41 Відповісти
https://biz.censor.net/user/7290, у вас викривлене розуміння стосовно грошей пенсійного фонду. В пенсійному фонді гроші не накопичуються, а витрачаються на утримання пенсіонерів, які є на час відрахування коштів працюючими українцями до пенсійного фонду. На сьогодні одна працююча людина утримує своїми податками одного пенсіонера і цих грошей катастрофічно не вистачає, щоб в повному обсязі забезпечити пенсіонерів нарахованими пенсіями. Тому решту і значно більшу суму беруть з державного бюджету. Мені дуже дивно, що роздають гроші з пенсійного фонду, де є величезна діра коштів. Що ще може начудити команда невігласівЮ ніхто зараз не може уявити.
показати весь коментар
27.12.2020 17:37 Відповісти
А нічого що ці підприємці і оплатили ці гроші 🤫 я як ПП заплатив тільки в пенсійний 8 тис за пів року, тепер їх банально повернули я не взяв чуже не «дєржавне» і не ваше чому я маю оплачувати пенсію іншим тепер, а мені говорить влада що пенсії через 30 років не вистачить ? Я 10 років куди переводжу гроші 🤬
показати весь коментар
28.12.2020 00:13 Відповісти
Зеля! Ты адекватен?
показати весь коментар
26.12.2020 03:43 Відповісти
у меня сосед в сапожной мастерской пенсионер, не получил этих денег, а вот хозяин дорогого ресторана получил...пенсионеру 2000 пенсии и так хватит))))))))
показати весь коментар
26.12.2020 09:03 Відповісти
Сейчас единственно кто не нуждается в 8000грн - копачи, крематорщики и кладбищенские художники с директором кладбища вместе
показати весь коментар
26.12.2020 14:44 Відповісти
Может твоему соседу сапожнику нужно было шевельнуть извилиной и хотя бы заявку подать.
показати весь коментар
26.12.2020 18:27 Відповісти
он пенсионер...ему не положено
показати весь коментар
26.12.2020 20:44 Відповісти
Брехня, у меня несколько ФОПов подали заявки, одна парикмахер, один торговлей занимается мелкой и подобные... итог всем отказали. Там лишь несколько КВЕДов по каким платят.
показати весь коментар
27.12.2020 15:32 Відповісти
ЗА ШО ИМ ТАКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ?????? ЗА ТО, ЧТО СО ВРЕМЁН ЮЛИ ДОБИВАЛИСЬ И ДОБИЛИСЬ ЕДИНЫЙ ВЗНОС КОТОРЫЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА РАВНЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНОМУ ВЗНОСУ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ???????
А МОЖЕТ ПО ВЗНОСАМ ИХНИМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ПЛАТИТЬ ИМ???? ПОЛ МЕСЯЧНОГО ВЗНОСА = ПОЛОВИНА МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ. 😅🤣😂
показати весь коментар
26.12.2020 17:10 Відповісти
ЕСВ у ФОП - 22% от минимальной зарплаты, а не половина этой суммы как вы уверяете. Не вводите других в заблуждение.
показати весь коментар
27.12.2020 14:34 Відповісти
ВО ВРЕМЕНА ЮЛИ И ПОЗЖЕ ЭТО БЫЛО ПОЛОВИНА ЭТОЙ СУММЫ.
НО ДАЖЕ ЕСЛИ СЕЙЧАС ПОВЫСИЛИ ДО МИНИМАЛЬНОГО ВЗНОСА С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ И ФОПЫ ВОЮТ ЧТО ЭТО МНОГО ТО -
1. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОПОВ НАСТОЛЬКО ТУПЫ И КРИВОРУКИ, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ ДАЖЕ СРЕДНЮЮ ПО УКРАИНЕ ЗАРПЛАТУ. 😆😅🤣😂😝

2. ДОПУСКАЮ ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ ФОПОВ ВОВСЕ НЕТУПЫ, А НАОБОРОТ ОЧЕНЬ ХИТРО СДЕЛАНЫ. СКРЫВАЮТ СВОИ ДОХОДЫ, И НЕХОТЯТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. ТО ЕСТЬ ОБЫКНОВЕННЫЕ ВОРЮГИ И ХАЛЯВЩИКИ. ТАКИЕ ЖЕ КАК И ВОРЮГИ ИЗ БЮДЖЕТА, ТАКИЕ ЖЕ ВОРЮГИ КАК И ОЛИГАРХИ.
И ЕДИНСТВЕННОЕ ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ОЛИГАРХОВ, КРУПНОГО БИЗНЕСА И ЧИНОВНЫХ ВОРОВ ИЗ БЮДЖЕТА ТАК ЭТО ТО, ЧТО ОНИ ЕЩЁ И НЕУДАЧНИКИ. НЕСМОГДИ РАСКРУТИТСЯ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
27.12.2020 15:42 Відповісти
Судя по тексту вы очень способны, много зарабатываете и платите все налоги обеспечивая "ЧИНОВНЫХ ВОРОВ ИЗ БЮДЖЕТА".
показати весь коментар
27.12.2020 16:43 Відповісти
БЕЗ ТЕКСТА СКАЖУ, я ТУПОЙ И НЕОБРАЗОВАННЫЙ, РУКИ РАСТУТ ИЗ ДУПЫ... НО КОГДА РАБОТАЛ В УКРАИНЕ НАЛОГИ ПЛАТИЛ ВСЕ. И ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕ ЧЕМ ФОПОВЦЫ СЕЙЧАС НОЮТ. И ПРИ СВОЕЙ ТУПОСТИ И НЕОБРАЗОВАННОСТИ, И КРИВОРУКОСТИ ЗАРАБОТАЛ ПЕНСИЮ ЧУТЬ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОЙ. И я УЖЕ СЕЙЧАС ЗНАЮ ЧТО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ХАЛЯВЩИКИ КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НЕХОТЯТ ПЛАТИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ НАЛОГИ? НАЧНУТ МИТИНГОВАТЬ ЗА ПОДНЯТИЕ ПЕНСИЙ ИМ И ЗА УРАВНИЛОВКУ В ПЕНСИЯХ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
27.12.2020 17:42 Відповісти
https://biz.censor.net/user/202327, а судячи з вашого коментаря, ви саме той невдаха, який береться робити свій бізнес, ні куя в ньому не розуміючи. Або хитров"іпаний і приховуєте обороти свого бізнесу, розпорошуючи його на ФОПи, які записані на своїх кумів і сватів.
показати весь коментар
27.12.2020 17:46 Відповісти
Чиновница? "Кумів і сватів" это тема чисто чинуш-коррупционеров, для вас все налогоплательщики неудачники, потому что вы не платите налоги, а наоборот живете с них, раз вас возмущают мои тексты.
показати весь коментар
27.12.2020 18:03 Відповісти
https://biz.censor.net/user/202327, ви помиляєтесь - ніколи не була чиновницею. А те, що я живу з чужих податків, то правда, адже я пенсіонерка і мені зараз 71 рік, відпрацювала 50 років, чесно сплачуючи податки. Заробила пенсію на сьогодні 5500 грн. Ви нервуєте, тому у вас якась каша в голові. Про кумів і сватів це не є висловленням якихось чинуш, а факти які мені особисто відомі. Так що заспокойтесь і розберіться в собі
показати весь коментар
27.12.2020 18:27 Відповісти
Вы полагаете что, если налогоплательщики будут больше платить налогов, то вам увеличат пенсию. Чиновники найдут применение излишкам и это точно не будет ваш кошелек.
показати весь коментар
27.12.2020 18:39 Відповісти
по 8000 гривен помощи...

Минимальная пенсия 1700 грн. Этим дармоедам-спекулянтам выплатили почти полугодовую пенсию. Помощи в чем? За что? Они инвалиды что-ли? Здоровые лбы за то что лежали на диване получили кучу денег. Может старикам нужно было отдать или детям? Может врачам? Тварь зеленая чужими деньгами разбрасывается для собственного пиара...
показати весь коментар
26.12.2020 17:34 Відповісти
Чого ти і тобі подібні так возбудилися? Держава забрала в цих людей ПРАВО на працю. Зараз вона кинула якісь копійки. Ці люди ніколи, нічого не просили в держави, а тільки вимагають не мішати їм працювати, не путатися під ногами цим мородерам.
показати весь коментар
27.12.2020 14:01 Відповісти
Я вот хочу работать президентом. Но не работаю президентом. Государство у меня забрало право на труд? Нет. Точно так и с торгашами. Полно объявлений: требуются.. требуются. Пускай идут дворниками, вагоны разгружать и пр. Работы полно. Или эти дармоеды хотят нихрена не делать?
показати весь коментар
27.12.2020 15:40 Відповісти
https://biz.censor.net/user/460637, ну шо ви мелете? Це ж не держава забрала можливість працювати ФОПам, а форс-мажорна ситуація, яка пов'язана з епідемією. Досить вже скавчати вам - платити податки по 224 грн на місяць, а отримати 8000 грн. від іншого платника податків, який платить значно більші податки, не ховаючись за ФОПами. яка совічть у вас. Замість того, щоб дати гроші медичним працівникам тупа влада розпорошує кошти тим, хто нічого не робить на час карантин, а лікарі з ніг валяться за копійки. Коли виїдуть лікарі і не буде кому лікувати, що робити тим українцям, хто не лікується в Феофанії?
показати весь коментар
27.12.2020 18:02 Відповісти
а чому пенсійний фонд? він що бюджетоутворююча структура?
показати весь коментар
26.12.2020 17:55 Відповісти
.....моя уже ПОЛУЧИЛА !!!! только меня напрягает , чем это все ЗАКОНЧИТСЯ ???? баба Юля пенсам раздала по ТЫСЯЧЕ и какая тогда была ИНФЛЯЦИЯ помнят все , а тут ТАКОЕ количество людей получит КОМПЕНСАЦИЮ , скажется это на цены или нет . ЛЮДИ не обзывайте мелких предпринимателей ПЛОХИМИ словами , им не ПОЗАВИДУЕШЬ !!! я скоро выйду на МАЙДАН и буду ТРЕБОВАТЬ от властей СТРОИТЕЛЬСТВО заводов и фабрик , я РАБОЧИЙ и торговать не умею !!! между прочим еще ни кто не выходил с ТАКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ , а зря !!!
показати весь коментар
26.12.2020 18:33 Відповісти
НУ И КАКАЯ ТОГДА БЫЛА ИНФЛЯЦИЯ????? 😆😅🤣😂😝
ПОМНЮ КАК К ВЫБОРАМ ЮЩЕНКО С ЦБ ОПУСТИЛИ КУРС ДОЛЛАРА ЧТО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА янукодло, АБЫ НЕЮЛЯ. ЭтО БЫЛО. ИНФЛЯЦИИ ОТ ,,ЮЛИНОЙ ТЫЩИ" НЕПОМНЮ. 😆😅🤣😂😝
КСТАТИ ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ СО ВСЕМИ ПОСЛЕДОВАВШИМИ СОБЫТИЯМИ ПОСЛЕ ВАШЕГО АБЫ НИ ЮЛЯ. НАДЕЮСЬ ВЫ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫ НА ЧУЖОЙ КРОВИ И СМЕРТЯХ.
показати весь коментар
27.12.2020 16:06 Відповісти
Следующий шаг перечисления 50 тыс , шахтерам беженцам и 333 тыс детям Чернобыля.
показати весь коментар
26.12.2020 22:48 Відповісти
о! сразу вспоминаются СИРОТЫ из "12 стульев"
вот именно таким СИРОТАМ эти деньги и пойдут
показати весь коментар
27.12.2020 09:47 Відповісти
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
https://www.youtube.com/watch?v=uJGKeZYOcT8

зебилы, сдуру можна и енг сломать.. дебилы-первопроходцы
показати весь коментар
27.12.2020 00:00 Відповісти
скока-скока? 350 тис? при 40млн.населения ... а, ну ясно - это все друзья и родственники депутатов и 95-го квартала!
показати весь коментар
27.12.2020 09:37 Відповісти
следующие в очереди на получения материальной помощи переселенцы Бамбаса
показати весь коментар
27.12.2020 14:34 Відповісти
Внесу ясність чуму платтять цим підтприємцям 8 тис... з ПФ це 2 форма Приватних підприємців, їм банально повернули заплаченні ними ж податок 1100 грн в місяць за червень-грудень

Ніяких «дєржавних» і «чужих» грошей їм не заплатили...
показати весь коментар
27.12.2020 23:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 