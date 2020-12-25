Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 350 тысяч человек
По состоянию на 24 декабря Пенсионный фонд перечислил 2,8 млрд грн для выплаты разовой финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен для 354,69 тыс. человек.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.
Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.
Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.
Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.
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По-моему это преступление! Люди откладывали всю жизнь из своих зарплат пенсионный налог и фонд принадлежит только им. Никто не имеет права изымать деньги из их фонда и кому-то раздавать. Тем более 350 тысячам человек. Совершен наглый грабеж пенсионеров. Тем более что самим пенсионерам их пенсий из фонда не хватает
Очередное преступление Шмыгаля и всего Кабмина
А МОЖЕТ ПО ВЗНОСАМ ИХНИМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ПЛАТИТЬ ИМ???? ПОЛ МЕСЯЧНОГО ВЗНОСА = ПОЛОВИНА МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ. 😅🤣😂
НО ДАЖЕ ЕСЛИ СЕЙЧАС ПОВЫСИЛИ ДО МИНИМАЛЬНОГО ВЗНОСА С МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ И ФОПЫ ВОЮТ ЧТО ЭТО МНОГО ТО -
1. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОПОВ НАСТОЛЬКО ТУПЫ И КРИВОРУКИ, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ ДАЖЕ СРЕДНЮЮ ПО УКРАИНЕ ЗАРПЛАТУ. 😆😅🤣😂😝
2. ДОПУСКАЮ ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ ФОПОВ ВОВСЕ НЕТУПЫ, А НАОБОРОТ ОЧЕНЬ ХИТРО СДЕЛАНЫ. СКРЫВАЮТ СВОИ ДОХОДЫ, И НЕХОТЯТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. ТО ЕСТЬ ОБЫКНОВЕННЫЕ ВОРЮГИ И ХАЛЯВЩИКИ. ТАКИЕ ЖЕ КАК И ВОРЮГИ ИЗ БЮДЖЕТА, ТАКИЕ ЖЕ ВОРЮГИ КАК И ОЛИГАРХИ.
И ЕДИНСТВЕННОЕ ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ ОЛИГАРХОВ, КРУПНОГО БИЗНЕСА И ЧИНОВНЫХ ВОРОВ ИЗ БЮДЖЕТА ТАК ЭТО ТО, ЧТО ОНИ ЕЩЁ И НЕУДАЧНИКИ. НЕСМОГДИ РАСКРУТИТСЯ. 😆😅🤣😂😝
Минимальная пенсия 1700 грн. Этим дармоедам-спекулянтам выплатили почти полугодовую пенсию. Помощи в чем? За что? Они инвалиды что-ли? Здоровые лбы за то что лежали на диване получили кучу денег. Может старикам нужно было отдать или детям? Может врачам? Тварь зеленая чужими деньгами разбрасывается для собственного пиара...
ПОМНЮ КАК К ВЫБОРАМ ЮЩЕНКО С ЦБ ОПУСТИЛИ КУРС ДОЛЛАРА ЧТО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА янукодло, АБЫ НЕЮЛЯ. ЭтО БЫЛО. ИНФЛЯЦИИ ОТ ,,ЮЛИНОЙ ТЫЩИ" НЕПОМНЮ. 😆😅🤣😂😝
КСТАТИ ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ СО ВСЕМИ ПОСЛЕДОВАВШИМИ СОБЫТИЯМИ ПОСЛЕ ВАШЕГО АБЫ НИ ЮЛЯ. НАДЕЮСЬ ВЫ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫ НА ЧУЖОЙ КРОВИ И СМЕРТЯХ.
вот именно таким СИРОТАМ эти деньги и пойдут
https://www.youtube.com/watch?v=uJGKeZYOcT8
зебилы, сдуру можна и енг сломать.. дебилы-первопроходцы
Ніяких «дєржавних» і «чужих» грошей їм не заплатили...