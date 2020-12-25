Итоги недели: Повышение тарифов на тепло, новый глава Минэнерго и продажа банка Новинского

Главные новости экономики за неделю 21 - 25 декабря.

ФИНАНСЫ

Украина возьмет краткосрочный кредит у Deutsche Bank на $350 миллионов

Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до $350 млн сроком на шесть месяцев. Ставка по кредиту составит LIBOR + 5,75% годовых.

Минфин разместил облигации на 22 миллиарда, повысив ставки

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 22,21 млрд грн, в очередной раз повысив ставки по большинству выпусков ценных бумаг.

Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке $43,1 млн, возобновив продажу валюты впервые с начала ноября. Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 27,828 грн/$ в начале недели до 28,3547 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день.

Dragon Capital покупает банк Новинского

Антимонопольный комитет представил разрешение группе Dragon Capital купить "Юнекс Банк" у депутата Вадима Новинского. В июне Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка".

Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 350 тысяч человек

По состоянию на 24 декабря Пенсионный фонд перечислил 2,8 млрд грн для выплаты разовой финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен для 354,69 тыс. человек в связи с ужесточением карантинных ограничений с 8 января.

МАКРОЭКОНОМИКА

Объем промпроизводства вернулся в ноябре на уровень прошлого года, – Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года сократилось на 0,3% по сравнению с ноябрем 2019 года, подсчитал Госстат. По итогам 11 месяцев 2020 года падение промпроизводства к аналогичному периоду 2019 года замедлилось до 6,2% с 6,8% по итогам октября.

Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем квартале

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, подтвердил Госстат. Номинальный ВВП в третьем квартале 2020 года составил 1 156,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 27 673 грн.

ВЛАСТЬ

Кабмин назначил Витренко главой Министерства энергетики

Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Перед этим с должности первого замминистра ушла Ольга Буславец.

Ранее Верховная Рада отказалась назначить Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Кабмин сменил главу налоговой милиции

Кабинет министров назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, который возглавил следственное управление Министерства доходов и сборов под руководством беглого Александра Клименко и управление финансовых расследований в ГФС в 2014-2016 годах.

Кабмин разрешил ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь до утра

Кабмин разрешил ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 7:00. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, такое решение принято, поскольку установленное ранее ограничение их работы до 1 часа ночи все равно бы не соблюдалось.

В то же время министр отметил, что запрет на работу заведений общественного питания с 8 по 24 января является оправданным, поскольку в общепитах самый высокий риск инфицирования.

Евросоюз ограничил импорт мяса птицы из Украины

В Украине зафиксированы вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях. Из-за этого Евросоюз, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины со всей территории страны, сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия повысила тарифы на отопление

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию

Министерство энергетики и НКРЭКУ "просчитывают потребность" в повышении тарифов на электроэнергию для населения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что решение по этому поводу Кабмин примет в ближайшее время. Ранее в Минэнерго заявляли, что тарифы будут повышены.

"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления на 14%

"Нафтогаз" рассчитал оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии – в декабре она составит 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку), что на 13,54% или на 727,73 грн больше, чем в ноябре.

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" с прибылью 11,5 миллиарда и ростом зарплат вдвое

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью в размере 11,49 млрд грн, хотя за девять месяцев 2020 года группа "Нафтогаз" получила убыток в 17 млрд грн.

Против этого решения на заседании правительства выступил министр финансов Сергей Марченко, который высказал ряд замечаний к документу и отметил, что финпланом предусмотрено увеличение фонда оплаты труда для сотрудников "Нафтогаза" больше чем в 2 раза.

Накануне "Нафтогаз"объявил о завершении взаиморасчетов между госбюджетом, НАК и "Укрнафтой", в рамках ее реализации Минэнерго выплатило "Нафтогазу" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа для нужд населения в 2015-2019 годах.

"Энергоатом" завершил строительство нового хранилища ядерного топлива, но к нему нет подъезда

"Энергоатом" завершил строительство первой очереди Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС стоимостью около 2 млрд грн. Однако для запуска в эксплуатацию объекта еще нужно проложить участок железнодорожного пути протяженностью 43 км.

Поэтому начало работы ЦХОЯТ ожидается в мае 2021 года. В связи с этим "Энергоатом" в следующем году не планирует поставок отработанного ядерного топлива на временное хранение в Россию, что позволит экономить $150-200 млн в год.

"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского

"Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

КОРПОРАЦИИ

Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" с 2021 года повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

"Датагруп" покупает интернет-провайдера Volia

Компания "Датагруп" достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia (ранее "Воля Кабель"). Инвестфонд Horizon Capital, который в ноябре докупил 22,67% акций "Датагруп", расчитывает, что слияние компаний увеличит их рыночную стоимость.

Ахметов купил комбинат у экс-нардепа от Партии регионов

Кипрская компанеия Vesco Limited из группы СКМ Рината Ахметова завершила покупку 67,87% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" у семьи бывшего нардепа от Партии Регионо Владислава Лукьянова. Подконтрольной олигарху "Запорожстали" ранее уже принадлежало 24,99% акций предприятия.

АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов из группы Дмитрия Фирташа на общую сумму 380,2 млн грн на за нарушение антимонопольного законодательства при закупке счетчиков газа.

Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж

Табачная компания Philip Morris International подала иск против правительства Украины в связи с решением Антимонопольного комитета о штрафе по делу оптового дистрибутора "Тедис". Ранее дочерняя компания Philip Morris https://censor.net/n3212115 штрафа, чтобы избежать начисления пени и возможного ареста счетов.

"Наше радио" сменило владельца

Радиохолдинг "ТАВР-медиа" продал компанию "Катапульта" (владеет 100% ОАО "Наше Радио") бывшему нардепу Виктору Павленко (входил во фрацию Юлии Тимошенко). Ранее "Наше радио" входило в медиахолдинг UMH Сергея Курченко. По данным СМИ, "Тавр Медиа" приобрела радиостанцию весной 2020 года за $3,8 млн.

UDP Хмельницкого продает две солнечные электростанции компании из Катара

Антимонопольный комитет предоставил разрешения дочерней компании катарского холдинга Nebras Power на приобретение двух солнечных электростанций у UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого.

МАУ уволила тысячу работников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" за год вследствие пандемии и временного прекращения авиасообщения сократила около тысячи работников и выполнила на 72% меньше рейсов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура в ночь перед судом передала дело Татарова ведомству друга Зеленского

В ночь на 24 декабря Офис генпрокурора тайно передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в Службу безопасности Украины, заявили в НАБУ.

В Офисе генпрокурора пояснили такое решение выполнением постановления судьи Вовка из Печерского райсуда, хотя в Антикоррупционной прокуратуре считают, что это делать было необязательно. В итоге суд перенес назначенное на 24 декабря заседание об избрании меры пресечения для Татарова на 28 декабря.

НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому-младшему

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором "Укрспецэкспорта" в 2015-2017 годах в пользу компании "Оптимумспецдеталь". Речь идет о сыне бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоре.

Прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада"

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн грн.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, через банк осуществлялось финансирование строительства ряда крупных жилищных комплексов, достройка которых оказалась под вопросом.