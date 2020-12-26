В Украине за сутки обнаружили более 7 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 26 декабря зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украны Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 888 человек, умерли от коронавируса – 121 человека, выздоровели – 5 145 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 019 876 человек, 17 702 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 651 917 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Днем ранее, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях, 21 декабря медики сообщили про 6 545 заболевших.