"Запорожгаз" предупредил об угрозе отключения газа для бюджетников в новых общинах

АО "Запорожгаз" предупреждает об угрозе отключения газоснабжения в бюджетных учреждениях новых объединенных территориальных общин (ОТО).

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 января 2021 года утратят силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов, однако председатели новосозданных территориальных общин до сих пор не заключили соответствующие договора с АО "Запорожгаз".

"Это грозит тем, что бюджетные учреждения в селах, входящих в состав ОТО в новом году могут остаться без газоснабжения", – подчеркивается в сообщении.

28 декабря АО "Запорожгаз" получило сообщение на отключение около 20 бюджетных учреждений и объектов социально-бытового назначения в связи с отсутствием поставщика газа с 1 января 2021 года. Данные с предупреждением об отключении компания получила через информационную платформу Оператора ГТС.

"Такая ситуация сложилась из-за изменения в законе "О местном самоуправлении", согласно которому прекращаются полномочия сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, как юридических лиц, в связи с изменениями в начале 2021 года в администратино-территориальном устройстве Украины", – пояснили в компании.

Так, начиная с 2021 года ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы прекратят свою деятельность, а следовательно прекратят свое действие и договоры на распределение и поставку газа. В итоге газоснабжения учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц с начала нового года окажется под угрозой.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, учреждения без договора на распределение газа и которые не имеют поставщика должны самостоятельно прекратить потребление газа. Если соответствующие договоры с новой властью не будут заключены вовремя, АО "Запорожгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы", – поясняет коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

Во избежание отключения таких объектов "Запорожгаз" обратился с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областным и районным государственным администрациям. Компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включению бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика, ведь только таким образом они смогут встретить новый год без отключения газоснабжения.

Напомним, АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

В 2019 году "Запорожгаз" доставил 490 тыс. своим клиентам почти 1 млн куб. м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 10 тыс. км.

РГК – сервисная компания, которая предоставляет услуги финансового, юридического, технологического консалтинга в энергетической сфере, направленных на повышение стандартов обслуживания и надежности газоснабжения. Клиентами компании являются 20 газораспределительных компаний, обеспечивающих распределение газа для более чем 8 млн клиентов на газопроводах протяженностью 250 тыс. км.