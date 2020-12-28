Служба здоровья выплатила за год частным медучреждениям и врачам-ФЛП 622 миллиона

Национальная служба здоровья Украины в 2020 году выплатила заключившим с ней контракт частным медучреждениям и врачам-ФЛП более 622 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ.

Как сообщается, в 2020 году контракты с Нацслужбой заключили 231 частное медучреждение и 401 врач-ФЛП.

На первичном уровне медпомощи к концу 2020 года контракты с НСЗУ имеют 609 частных клиники и врачей-ФЛП, в то время, как в начале 2019 года их было 204.

Декларации с частными семейными врачами в настоящее время имеют около 1 млн украинцев.

Кроме того, специализированную помощь по договору с НСЗУ предоставляют 59 частных медучреждений и четыре врача-ФЛП.

За предоставление амбулаторных услуг пациентам этим частным заведениям с апреля НСЗУ выплатила 174 млн грн.

Кроме того, 34 частные клиники заключили контракт на амбулаторную помощь, 36 - проводят инструментальные исследования для ранней диагностики онкологии: маммография, гистероскопия, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия. По четыре частных медучреждения законтрактовались на оказание услуг по медицинской реабилитации, на хирургические операции и диагностику, и химиотерапевтическое лечение онкологии. По два медучреждения заключили договоры на лечение инфаркта, гемодиализ и стационарную помощь пациентам. По одному частному медучреждению предоставляют услуги по мобильной паллиативной помощи и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией.

"Законтрактованные НСЗУ врачи-ФЛП и частные клиники являются равноправными участниками единого медицинского пространства. Они предоставляют полный объем медицинских услуг по договору", - подчеркнули в НСЗУ.