Трамп подписал бюджет США с пакетом мер поддержки из-за пандемии на $900 миллиардов

Президент США Дональд Трамп подписал закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, на общую сумму $2,3 триллиона, включая $892 млрд для финансирования мер по поддержке экономики в условиях пандемии.

Документ был доставлен для подписи из Вашингтона в поместье Трампа Мар-а-Лаго, передает Голос Америки.

По данным Министерства труда США, в случае неподписания президентом законопроекта, 14 миллионов американцев потеряли бы пособия по безработице. Это также привело бы к частичному ограничению работы правительства США, начиная со вторника.

Срок действия доплаты к пособию по безработице, а также защиты от выселения из арендуемого жилья, завершился в воскресенье.

"Подписание законопроекта о помощи во времена коронавируса, который поддержали обе палаты и обе партии, отличная новость для четырнадцати миллионов американцев, которые только что в рождественские выходные потеряли поддержку по безработице, и для миллионов, которые стремятся остаться на плаву в течение этого исторического пандемии и экономического кризиса", – заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл приветствовал решение Трампа, за то, что оно "предотвратило частичном приостановлению работы правительства в то время, когда страна не может себе этого позволить".

Во время объявления о подписании, Трамп отметил, что он также настаивал на изменениях по отмене так называемых "расходных пунктов". Он заявлял, что его основными замечаниями к пакету было то, что прямая помощь в $600 на человека недостаточно, он также критиковал некоторые программы помощи иностранным правительствам и расходов на научные исследования.

В понедельник Конгресс планирует вернуться с каникул, чтобы рассмотреть законоперокт из оборонного бюджета США на следующий год. Законопроект был ранее ветирован Трампом.