Госгеонедр заявила о блокировке аукционов на месторождения лития с помощью судов

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) заявляет о попытках сорвать с помощью судебных решений планируемые открытые аукционы на продажу специальных разрешений на разработку участков месторождений литиевых руд.

Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, Шевченковское месторождение литиевых руд и участок Балка Крутая уже внесены в Инвестиционный атлас недропользователя для дальнейшего выставления на электронные торги. Также готовятся материалы по участку Доброму.

"Сейчас наблюдается значительный спрос на "металлы будущего" на мировом рынке, к которым относится и литий. Украина может стать серьезным игроком на европейском рынке по добыче этого минерала, ведь обладает значительными запасами и ресурсами", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

"Мы подготовили два литиевых объекта к выставлению на аукционы. Но, к сожалению, через суды блокируются открытые торги из расчета получить специальное разрешение вне аукциона. Это происходит для того, чтобы не платить справедливую цену, которую устанавливают открытые конкурентные торги", – добавил глава ведомства.

В Госгеонедр уточнили, что месторождение Шевченковское площадью 39,84 га расположено в Донецкой области. Запасы литиевых руд категории С1 составляют 5,67 млн тонн, категории С2 – более 8 млн тонн. Имеющиеся сопутствующие полезные ископаемые – руды тантала, ниобия, бериллия.

Постановлением Верховного Суда от 16 апреля 2020 года по делу №826/7696/18 по иску заместителя Генерального прокурора было отменено специальное разрешение на пользование недрами Шевченковского месторождения, предоставленного ООО "Петро-Консалтинг".

Вместе с тем 9 декабря 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление ООО "Петро-Консалтинг" и запретил Госгеонедр предоставлять третьим лицам специальное разрешение на Шевченковское месторождение. Постановление вступило в силу 9 декабря текущего года и действует до 9 декабря 2023 года. Госгеонедр подала апелляционную жалобу на данное решение Хозяйственного суда Киева.

Участок "Добрый" с залежами руд лития и оксидами тантала, ниобия, рубидия, цезия, бериллия, олова расположен в Кировоградской области. Его площадь 300 га. Прорабатывается для дальнейшего выставления на е-торги для геологического изучения и опытно-промышленной разработки.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 22 июля 2020 года Госгеонедр запрещено предоставлять третьим лицам специальное разрешение на участок Добрый. 31 июля 2020 года Служба подала апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева. По состоянию на 24 декабря 2020г дело слушается в Шестом апелляционном административном суде.

Решением Окружного административного суда от 6 ноября 2020 года иск ООО "Петро-Консалтинг" к Госгеонедр удовлетворен полностью: отменен приказ Госгеонедр об отказе в предоставлении спецразрешения и ведомство обязано выдать компании разрешение на пользование недрами с целью добычи литиевых руд. 17 ноября 2020 года Служба подала апелляцию на решение Окружного административного суда. По состоянию на 24 декабря 2020 года апелляционное производство не открыто.

Госгеонедр направила соответствующие письма в Офис Генерального прокурора с ходатайством вступить в вышеуказанные дела в качестве третьего лица на стороне Службы.

Как сообщалось, ООО "Петро-Консалтинг" в 2018 году получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении.

На момент его получения в 2018 году учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем – Игорь Коломиец. Директором фирмы работал Тарас Игнащенко – сын Владимира Игнащенко, советника тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом тогдашнего первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко – бизнес-партнера Петра Порошенко. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В августе прошлого года владельцем "Петро-Консалтинга" стал Михаил Жернов, он управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co. (Польша). Компания в Украине имеет интерес в медиабизнесе, где перед президентскими выборами 2019 года сотрудничала с людьми из окружения Кононенко.