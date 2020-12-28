БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В госбюджет заложили гарантии по кредитам для достройки домов "Укрбуда" и "Аркады"

В госбюджет заложили гарантии по кредитам для достройки домов

Государственный бюджет на 2021 год допускает предоставление государственных гарантий по кредитам для компаний, взявших на себя обязательства по завершению объектов "Укрбуда" и "Аркады".

Об этом свидетельствует текст закона, обнародованный на сайте Министерства финансов.

В частности, предусмотрено, что Кабмин сможет предоставлять государственные гарантии в 2021 году "для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины, которые взяли на себя обязательства достройки объектов жилищного строительства, права инвесторов по которым были нарушены застройщиками, по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования достройки таких об объектов".

Как сообщалось, "Киевгорстрой" взял на баланс 16 объектов корпорации "Укрбуд", из которых пять ввел в эксплуатацию в 2020 году.

Завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" планирует строительная компания Stolitsa Group.

