Выручка крупнейших медицинских лабораторий выросла в 2 раза, – Налоговая служба

Выручка пяти крупнейших медицинских лабораторий в январе-сентябре 2020 года выросла на 115%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – до 595 млн грн со 276 млн грн.

Как сообщает Государственная налоговая служба со ссылкой на данные проведенного анализа, средняя сумма чека лабораторий за первые 9 месяцев 2020 года составила 900 грн.

Как отмечается в сообщении, в то же время задекларированные доходы лабораторий увеличились всего на 10% по сравнению с девятью месяцами 2019 года – до 2,3 млрд грн.

"В то же время отдельные субъекты хозяйствования допустили сокращение сумм задекларированных налоговых обязательств по налогу на прибыль", – подчеркнули в Налоговой службе.

В ведомстве напомнили, что с 18 марта этого года действует мораторий на документальные и фактические проверки, который должен продлиться до последнего месяца, в котором завершается карантин, поэтому сейчас возможность проведения налоговых проверок лабораторий ограничена.

"По окончании срока действия установленных ограничений ГНСУ организует контрольно-проверочные меры по отношению к субъектам хозяйствования, которые допустили сокращение сумм налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий", – сказано в сообщении.