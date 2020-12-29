Резервы Нацбанка выросли с начала месяца на $2,4 миллиарда, – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 28 декабря составили более $28,5 млрд, увеличившись с начала месяца на $2,36 млрд.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Международные резервы НБУ на 28 декабря оставались на уровне близком к 8-летнему максимуму – более $28,5 млрд, увеличившись с начала года на $3,2 млрд", – сообщил Данилишин.

Он отметил, что альдо валютных интервенций НБУ на межбанке с начала года составило $1,1 млрд.

Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.

При этом Национальный банк в начале декабря ухудшил прогноз роста международных резервов до $27 млрд по состоянию на конец 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что к концу года они составят $29,1 млрд.



