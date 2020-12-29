Резервы Нацбанка выросли с начала месяца на $2,4 миллиарда, – глава Совета НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 28 декабря составили более $28,5 млрд, увеличившись с начала месяца на $2,36 млрд.
Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Международные резервы НБУ на 28 декабря оставались на уровне близком к 8-летнему максимуму – более $28,5 млрд, увеличившись с начала года на $3,2 млрд", – сообщил Данилишин.
Он отметил, что альдо валютных интервенций НБУ на межбанке с начала года составило $1,1 млрд.
Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.
При этом Национальный банк в начале декабря ухудшил прогноз роста международных резервов до $27 млрд по состоянию на конец 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что к концу года они составят $29,1 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну да.
Это тот самый Данилишин, который постоянно под дудку Коломоя танцует. Тот самый, который инициировал выговор Рожковой и Сологубу за интервью в СМИ.
Этот не соврет. Особенно в Фейсбуке.
Из Украины за последний квартал было выведено еще 50 миллионов долларов. С начала года по сентябрь прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 343 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
При этом отмечается, что в третьем квартале отток капитала составил 49 миллионов долларов.
По данным регулятора, в первом квартале текущего года был зафиксирован отток на 1 549 миллиона долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1 255 миллиона.