БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 700 6

Резервы Нацбанка выросли с начала месяца на $2,4 миллиарда, – глава Совета НБУ

Резервы Нацбанка выросли с начала месяца на $2,4 миллиарда, – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 28 декабря составили более $28,5 млрд, увеличившись с начала месяца на $2,36 млрд.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Международные резервы НБУ на 28 декабря оставались на уровне близком к 8-летнему максимуму – более $28,5 млрд, увеличившись с начала года на $3,2 млрд", – сообщил Данилишин.

Он отметил, что альдо валютных интервенций НБУ на межбанке с начала года составило $1,1 млрд.

Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.

При этом Национальный банк в начале декабря ухудшил прогноз роста международных резервов до $27 млрд по состоянию на конец 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что к концу года они составят $29,1 млрд.

Автор: 

Джерело:  Facebook
валютний резерв (209) Данилишин Богдан (119) НБУ (9513) золотовалютний резерв (261)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил

Ну да.
Это тот самый Данилишин, который постоянно под дудку Коломоя танцует. Тот самый, который инициировал выговор Рожковой и Сологубу за интервью в СМИ.
Этот не соврет. Особенно в Фейсбуке.
показати весь коментар
29.12.2020 12:15 Відповісти
16 лярдов должны отдать только в этом году.
показати весь коментар
29.12.2020 14:34 Відповісти
Збільшилась за рахунок випуску нових емісій державних зовнішних займів. Не за рахунок підйому економіки, а за цінні папери, які треба буде викупляти З виплатою ще й відсотків згори. Папіром країну не нагодуєш.
показати весь коментар
29.12.2020 15:45 Відповісти
и записали в госдолг лярд бакинских только за декабрь...
показати весь коментар
29.12.2020 18:38 Відповісти
НБУ: Из Украины уходят иностранные инвестиции

Из Украины за последний квартал было выведено еще 50 миллионов долларов. С начала года по сентябрь прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 343 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
При этом отмечается, что в третьем квартале отток капитала составил 49 миллионов долларов.
По данным регулятора, в первом квартале текущего года был зафиксирован отток на 1 549 миллиона долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1 255 миллиона.
показати весь коментар
29.12.2020 22:31 Відповісти
https://kurs.com.ua/novost/262990-nbu-iz-ukraini-uhodjat-inostrannie-investicii?source=ukrnet
показати весь коментар
29.12.2020 22:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 