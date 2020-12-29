Украина начала переговоры о зоне свободной торговли с Китаем, – Петрашко

Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", – сказал министр.

Петрашко также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.

Глава Минэкономики добавил, что докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет на 2021 год, позволит укрепить экспортные позиции Украины.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем.



