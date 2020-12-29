БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украина начала переговоры о зоне свободной торговли с Китаем, – Петрашко

Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", – сказал министр.

Петрашко также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.

Глава Минэкономики добавил, что докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет на 2021 год, позволит укрепить экспортные позиции Украины.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Індонезія (57) Китай (2204) ЗВТ (248) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)
ну матов не хватает.
Весь мир ставит ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ квоты и ограничения от китайского товара, а наши дегенераты сами в петлю страну толкают...
неужели не ясно, что как только будет свободная торговля с Китаем он просто разрушит нашу економику и те, немногие предприятия что еще работают-позакрываются не выдержав конкуренции по цене с китаем??
ну, допустим, счас какая нибудь релешка украинская на електропроводку стоит 500 грн, а китайская 600 грн потому что 400 грн из тех 600 - растаможка....а так будет 200 китайская и 500 украинская...много будет покупать родное? И обанкротится производство за полгода. А это люди на пособии, нагрузк на тот же бюджет....ну слов нет цензурных. Не было еще таких долб..в у власти. 73% скоро будут толкаться в очереди за пособием которого на всех не хватит.
29.12.2020 15:01 Відповісти
+14
Китайців ні в якому разі не можна "запускати" в Україну створюючи для них якісь "вільні зони". Це саранча. Вони висмоктують все з землі на якій знаходяться і перетворюють її на пустелю. Хто сумнівається то будь ласка подивіться в ютюбі що вони витворяють і як саме себе поводять в Сибіру та на Далекому Сході **********. І це при тому що у ***** є величезні ресурси і ядерна зброя. Будь який договір з Китаєм про "вільну зону" в ******** корумпованій Україні буде кабальним. Ті чинуші які приймуть таке рішення на старості будуть змушені виїхати з країни або вчити китайську, а українські люди стануть персонажами веселої перелицьованої пісеньки "Сонце встає над річкою Дніпро, селяни на роботу ідуть - рису жменька, сапка на плечі і пісню знедолено тянуть - "цзя-у-ля-у-вей мій ця-у-ля- у- вей, золотавий цза-у-ля- у - вей"...
29.12.2020 14:13 Відповісти
+10
Це вирок для України, її смерть.
29.12.2020 14:45 Відповісти
Та що той Сибір!!!! Подивіться на Ліберію - вони за дороги викупили весь вилов риби і тепер там голодують. Зате з дорогами.
показати весь коментар
29.12.2020 17:45 Відповісти
Україна вже вступила однією ногою в коров"ячий СОТ, іншою в коров"ячу євроасоціацію, про яку ще "вільнішу" торгівлю може йти мова?!
А головне, ЩО Україна буде продавать в Китай - зерно? Так вони і так його обома руками тягнуть і вже близько 10% українських земель загребли!
"Елітному" бидлові аби тільки чогось понапідписувать, а там хоч трава не рости.
показати весь коментар
30.12.2020 09:07 Відповісти
в турборежимі
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
це вже було в 1990-х -- тоді Лейба Кучман повивозив все обладнання з військових заводів, що виробляти електроніку, а через рік Китай почав нам постачати свою електроніку вироблену на нашому обладнанні. Той же Китай завалив наш ринок з вже непоганими київськими телевізорами - спочатку київськими, а потім львівськими. ТРЕБА МОЛДОВУ ПРОСИТИ АБИ НАС ПРИЄДНАЛИ І ПРАВИЛИ З КИШИНЕВУ!
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
Да кончені!!! Абсолютно кончені дегенерати!
Не дай бог нам вільні товари з Китая. Це ж смерть нашої економіки.
показати весь коментар
29.12.2020 17:42 Відповісти
Кращий спосіб уходу від податків.
показати весь коментар
29.12.2020 16:15 Відповісти
Ні, це кращий спосіб знищення нашої промисловості, та остаточне перетворення країни на агроколонію, землю якої скуплять агрокорпорації олігархів, в тому числі і іноземні.
показати весь коментар
29.12.2020 16:41 Відповісти
У нас і так все китайське, правда херове.
показати весь коментар
29.12.2020 16:36 Відповісти
Херове тому що ми бідна країна з низькою купівельною спроможністью населення, ось китайці і постачають нам товари які ми зможемо купити, але при цьому страждає їх якість .
показати весь коментар
29.12.2020 16:43 Відповісти
Вони скидають нам лайно, тому що влада не контролює якості бо сама на цьому наживається, а не тому що ми бідні !
В 1991 році ВВП Китаю був лише в 4 рази більший за український, але в Україні було 25 млн робочих місць а в Китаї 625 млн робочих місць....
показати весь коментар
30.12.2020 09:14 Відповісти
Зебильные мародеры решили окончательно уничтожить нашу экономику превратив страну в аграрно-сырьевую колонию, потому что практически во всех этих договорах о свободной торговле мародеры продвигают на внешние рынки наше аграрное сырье, при этом открывая для всех наш внутренний рынок промтоваров.
показати весь коментар
29.12.2020 16:38 Відповісти
Ну всё!
украинскому Алиэкспресс и Алибабе придёт конец .
показати весь коментар
29.12.2020 18:27 Відповісти
Дебила,агента китайской спецслужби,Петрашко,продавшегося за китайские юани,немедленно нужно отправить в отставку.Не надо иметь высшее образование,чтобы понять,что Украина не может и не сможет конкурировать с Китаем,с продукцией китайской промышленности.Про такого как Петрашко Лина Костенко сказала(напис ала )такое:"Часом менi здаэться,що iснуэ якийсь мозковий центр,що працюэ на самолiквiдацiю цiэi держави,навiть не так руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв".Позвольте представить вам идиота Петрашко,а один из мозговых центров по самоубийству государства Украина находится в правительстве.
показати весь коментар
29.12.2020 18:36 Відповісти
С Китаем-то зачем? И так было отрицательное сальдо внешней торговли, а станет еще больше...
показати весь коментар
29.12.2020 18:48 Відповісти
Сказать что они олигофрены-ничего не сказать. Нам с Китаем надо пошлины заградительные устанавливать и как можно скорее! Этот дебил Петрашко может не в курсе, что у Украины отрицательное торговое сальдо в 10-12 миллиардов долларов. И погашается этот дефицит только переводами заробитчан на такую же сумму. Этого дефицита "трускаветским академикам" маловато. Даешь минус 20 миллиардов ежегодно!
показати весь коментар
29.12.2020 19:05 Відповісти
з цими косоокими мавпами не можна підписувати жодних угод!!!!
показати весь коментар
29.12.2020 21:19 Відповісти
Це все одно що з Кацапстаном підписувать!
показати весь коментар
30.12.2020 09:16 Відповісти
Да-да, давайте, сцуки, добийте малий і середній бізнес!

Сволота.
показати весь коментар
30.12.2020 10:04 Відповісти
з комуняками взагалі нема про що говорити! Тим більше про якісь там зони.... Ми всі прекрасно пам'ятаємо і знаємо, які "зони" комуняки будують!
показати весь коментар
30.12.2020 13:25 Відповісти

