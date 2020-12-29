Украина начала переговоры о зоне свободной торговли с Китаем, – Петрашко
Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.
"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", – сказал министр.
Петрашко также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.
Глава Минэкономики добавил, что докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет на 2021 год, позволит укрепить экспортные позиции Украины.
Как сообщалось, с 1 января 2021 года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем.
Джерело: Интерфакс-Украина
А головне, ЩО Україна буде продавать в Китай - зерно? Так вони і так його обома руками тягнуть і вже близько 10% українських земель загребли!
"Елітному" бидлові аби тільки чогось понапідписувать, а там хоч трава не рости.
Весь мир ставит ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ квоты и ограничения от китайского товара, а наши дегенераты сами в петлю страну толкают...
неужели не ясно, что как только будет свободная торговля с Китаем он просто разрушит нашу економику и те, немногие предприятия что еще работают-позакрываются не выдержав конкуренции по цене с китаем??
ну, допустим, счас какая нибудь релешка украинская на електропроводку стоит 500 грн, а китайская 600 грн потому что 400 грн из тех 600 - растаможка....а так будет 200 китайская и 500 украинская...много будет покупать родное? И обанкротится производство за полгода. А это люди на пособии, нагрузк на тот же бюджет....ну слов нет цензурных. Не было еще таких долб..в у власти. 73% скоро будут толкаться в очереди за пособием которого на всех не хватит.
Не дай бог нам вільні товари з Китая. Це ж смерть нашої економіки.
В 1991 році ВВП Китаю був лише в 4 рази більший за український, але в Україні було 25 млн робочих місць а в Китаї 625 млн робочих місць....
украинскому Алиэкспресс и Алибабе придёт конец .
Сволота.