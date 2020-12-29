Антимонопольный комитет выявил сговор на тендере Верховного Суда yа 290 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штрафы на две столичные компании – ООО "ПСК "Побутрембуд" и ООО "КПФ "Глобус" – за сговор на тендере на проведение реставрационных работ здания Верховного Суда ожидаемой стоимостью 298,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, за совершенное нарушения компании оштрафованы на общую сумму 20,94 млн грн.

Комитет в ходе расследовани выяснил, что победитель торгов "ВБК "Побутрембуд" и его конкурент на тендере – "КПФ "Глобус" скоординировано вели хозяйственную деятельность с целью достижения общих результатов, во время подготовки и участия в торгах согласовывали свое поведение, что привело к устранению конкуренции.

По итогам расследования "Побутрембуд" оштрафовано на 19,58 млн грн, "КПФ "Глобус" – на 1,36 млн грн.

Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения Комитета. На протяжении этого же периода решение может быть обжаловано в Хозяйственный суд города Киева.

Как сообщалось, ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд" летом 2018 года получило три подотряда Верховного Суда относительно ремонта оконных проемов и правого крыла его здания на общую сумму 465,84 млн грн.

У компании прослеживаются связи с окружением покойного нардепа от "Партии регионов" Василия Бибы, как и у ее конкурента "КПФ "Глобус". Его сын Андрей Биба ранее был партнером беглого министра экологии Эдуарда Ставицкого по сети заправок БРСМ.