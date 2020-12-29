"Энергоатом" ожидает дефицит в 4 миллиарда в рамках нового ПСО по населению
НАЭК "Энергоатом" прогнозирует, что в первом квартале 2021 года получит дефицит денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках обновленного Положения о возложении специальных обязанностей по обеспечению населения.
"Даже при условии полной оплаты поставленной электроэнергии со стороны "Гарантированного покупателя", мы ожидаем отрицательный финансовый результат, дефицит денежных средств в первом квартале 2021 - на уровне 4 млрд грн - и в итоге на двукратное сокращение налоговых взносов со стороны компании в бюджеты всех уровней", - сообщает "Энергоатом".
Компания сообщает, что в результате дисбалансов на рынке электроэнергии "Гарантированный покупатель" не сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться с "Энергоатомом", продолжая накапливать задолженность.
Как писал БизнесЦензор, Кабмин продил режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч. Также правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.
И.о министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.
Ранее "Энергоатом" заявлял, что считает категорически неприемлемым применение сценария изменения ПСО, в соответствии с которым он будет продавать "ГарПоку" для нужд населения э/э по цене на уровне от 1 до 15 коп/кВт-час.
Как утверждал глава компании Петр Котин, это приведет к убыткам компании в размере от 18 до 23 млрд грн.
Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт-ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на э/э для населения до 2,21 коп/кВт-час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.
