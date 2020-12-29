Первая палата Конгресса США преодолела вето на оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса США проголосовала за преодоление вето президента Трампа на закон о финансировании национальной обороны США в 2021 году.

Как сообщает Голос Америки, это первое подобное решение Конгресса за время пребывания Дональда Трампа на посту президента.

Документ, среди прочего, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины, в том числе поставки летального оружия.

Чтобы законопроект был принят окончательно, за преодоление вето Трампа должны проголосовать две трети Сената, где большинство имеет Республиканская партия. Ожидается, что Сенат начнет процедуру рассмотрения во вторник, 29 декабря.

Как сообщалось, 23 декабря президент США Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета на 2021 год, содержащий санкции против компаний, которые будут страховать и сертифицировать "Северный поток-2". Ранее документ одобрили обе палаты Конгресса.

Законопроект также предусматривает предоставление оборонной помощи Украине в объеме $250 млн, из них $75 млн предложено направить на поставки летального вооружения.