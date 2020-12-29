Вклады населения в банках выросли за месяц на 7,3 миллиарда, – Фонд гарантирования

По состоянию на 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов (все банки кроме "Ощадбанка") составила 582,39 млрд грн, что на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября (575,06 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования, из общей суммы вклады в гривне составили 335,6 млрд грн, увеличившись за месяц на 4,87 млрд грн.

Вклады в иностранной валюте выросли на 2,46 млрд грн – до 246,79 млрд грн (в эквиваленте).

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма таких вкладов составляет 227,11 млрд грн.

Доля физлиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года составила 45,71 млрд грн (7,8% от общей суммы вкладов).