В Украине открыли первый специализированный онлайн супермаркет газовых приборов

В Украине начал работу первый специализированный онлайн-супермаркет газовых приборов и оборудования – "104UA Маркет".

Особенность нового онлайн-супермаркета в том, что здесь можно приобрести газовые котлы, колонки, счетчики и другое газовое оборудование лучших мировых и украинских производителей, сообщает пресс-служба РГК.

По подсчетам компании, ежегодно на украинском рынке продается новых газовых котлов на сумму 2,9 млрд грн. Из них 57% приходится на импортные приборы, а остальные 43% произведены на предприятиях Украины. Качество, надежность как зарубежного так и отечественного газового оборудования при этом существенно отличается, и нередко эффективность нового котла мало отличается от старого.

"Для того, чтобы гарантировать высокое качество, эффективность и безопасность вся товарная линейка на "104UA Маркет" укомплектована исключительно брендами проверенных производителей. Из международных это BOSСH, Bахі, Eurotherm, Proterm, Immergas, Roda, Vaillant. Из украинских – "Данко", а также САМГАЗ и 104.UA (сигнализаторы)", – сказано в сообщении.

Ассортимент брендов и моделей "104UA Маркет" сформирован так, что любому из 13 млн потребителей газа в Украине предлагают несколько конкурентных предложений по каждой позиции.

В частности, на сайте можно приобрести:

котлы

колонки

газоанализаторы

счетчики газа

смарт-модемы для автоматической передачи потребления газа и использования в рамках технологий "Умный дом"

В компании отмечают, что линейка брендов и моделей оборудования будет постоянно расширяться.

Выбор в онлайн-супермаркете можно сделать самостоятельно, с помощью удобного функционала для сравнения, или воспользоваться помощью консультантов. Для этого достаточно связаться с контакт центром "104UA Маркет" по телефону 0 800 304 104 (звонки бесплатны для всех операторов связи) и покупателя соединят с индивидуальным менеджером, который поможет выбрать нужный газовый прибор и согласует время доставки.

"104UA Маркет" является частью единого сервиса 104.UA, созданного в октябре 2020 года. В 104.UA включены онлайн и мобильные сервисы для потребителей газа, а также сеть из 125 клиентских пространств и Всеукраинский контакт центр.

Напомним, компания 104.UA основана РГК с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа.

РГК – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.