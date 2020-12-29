Запорожье выделит из бюджета еще 140 миллионов на местный аэропорт

Из городского бюджета Запорожья на работы в местном аэропорту в 2021 году выделят почти 140 млн грн.

Об этом сообщили в Запорожском горсовете, передает avianews.com.

Основные траты будут связаны с обеспечением безопасности полетов. 45 млн грн направят на обновление ограждения аэродрома, 48 млн грн - на реконструкцию и техническое переоснащение радиотехнических средств навигации и посадки.

В бюджет заложили также реконструкцию светосигнального оборудования, которое необходимо для совершения взлетов и посадок в ночное время и в плохую погоду.

Оставшиеся деньги направят на организацию резервной линии питания электроэнергией и завершение некоторых строительных работ на аэродромном комплексе.

В предыдущие годы из бюджета Запорожья, а также под гарантии города в виде кредитных ресурсов в местный аэропорт вложили несколько миллиардов гривен.

За эти деньги построили новый пассажирский терминал, и с осени 2020 года он начал прием всех внутренних и международных рейсов. На аэродроме отремонтировали покрытие взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками для самолетов.

Отмечается также, что в государственном бюджете на 2021 год народные депутаты заложили 1 млрд грн на строительство нового аэродрома в конкурирующем аэропорту Днепра, который расположен в 60 км от аэропорта Запорожье.