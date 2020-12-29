Владелец сервиса для грузовиков купил завод "Укрспирта" на Львовщине за 55 миллионов

По итогам аукциона по приватизации отдельного имущества Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", который состоялся 29 декабря, цена лота выросла с 13,25 млн грн до 55,11 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ), за право собственности на объект в ходе торгов соревновались три участника.

"Победу одержал участник, получивший преимущество благодаря высокой начальной ставке, что в следующих раундах дает право последнего слова. Такая практика побуждает инвесторов уже в начале торгов делать высокие ставки, увеличивая таким образом потенциальные поступления в госбюджет", – отмечается в сообщнии.

Предприятие расположено в Сокальском районе Львовской области. Новый владелец получит более 18 объектов недвижимого имущества, среди которых: главный корпус, зернохранилища, солодовня, спиртобазы, спиртохранилища, материальные склады и т.п., а также транспортные средства и оборудование. Имущество расположено на земельных участках площадью 7,59 га.

Как отмечают во ФГИ, это уже двадцатый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона заключить договор купли-продажи и произвести расчет.

Согласно данным в системе Prozorro, победителем аукциона стало ООО "Компания Климат Плюс" киевлянина Анатолия Кузько, который также владеет ООО "Анкомтех", которая занимается сервисным обслуживанием коммерческого транспорта.