Две малоизвестные компании выкупили четыре участка для добычи янтаря за 16 миллионов

Государственная служба геологии намерена заключить договоры с ООО "Амберлайт" и "Хупо Се Трейд" о продаже им для добычи янтаря четырех специальных разрешений за 16,35 млн грн.

Согласно данным в системе Prozorro, эти компании признаны победителями соответствующих аукционов, состоявшихся 23 декабря, пишут Наші гроші.

На аукционы было выставлено четыре участка для добычи янтаря. Это "Клесов-2" и "Нетреба" в Ривненской области и "Лопатичи-1" и "Лопатичи-2" в Житомирской области. Спецразрешения предусматривают геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку, сроком на 5 лет.

Во всех четырех аукционах приняли участие только "Амберлайт" и "Хупо Се Трейд". На торгах фирмы поделили между собой лоты, "Амберлайт" сделала победные предложения по участкам в Житомирской области, а "Хупо Се Трейд" – в Ривненской.

По всем четырем лотам участники действовали одинаково. Фирма, которая не планировала выигрывать, выставляла предложение примерно на 10 тыс. грн дороже стартовой цены. А победитель сразу выставлял более дорогое в 11-13 раз предложение. Во время аукционов конкуренты не меняли свои цены.

Читайте также: Победителем аукциона на добычу янтаря на Житомирщине стал арендатор пляжного кафе

"Амберлайт" зарегистрировано в Киеве в марте 2020 года на Романа Руденко из Радомышля Житомирской области. Он также является владельцем ООО "Амбер-Групп", ООО "Амберпром", ООО "Амбербур", ООО "Амберкинг" и ООО "Янтарь Украины". При этом ни одна из этих фирм не имеет спецразрешения на работу с недрами.

Руденко – бывший первый заместитель председателя Радомышльской РГА. В 2015 году он баллотировался в местный совет от Демократической партии как коммерческий директор ООО "Ансел" Александра Дубинского со Сквиривского района Киевской области.

"Хупо Се Трейд" зарегистрирована в октябре текущего года в Киеве, его владельцем и директором указан гражданин Словакии Сергей Антонов.

В ноябре обе фирмы вместе принимали участие в аукционе на специальное разрешение по Будрийскому участку янтаря в Житомирской области, где наибольшую цену предложило ООО "Инфокор Украина". В итоге, из-за не подписание протокола в установленные сроки, победитель того аукциона специальное разрешение не получил.