Пенсионный фонд перечислил по 8000 гривен помощи из-за локдауна для 400 тысяч человек

По состоянию на 29 декабря Пенсионный фонд перечислил 3,2 млрд грн для выплаты разовой финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен для 404,95 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.