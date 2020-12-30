Оператор ГТС заплатит 370 миллионов за ремонт двигателей для компрессорных станций

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" подписало контракты с госпредприятием "Зоря" - "Машпроект" на капитальный ремонт и техническое обслуживание 9 газотурбинных двигателей ряда компрессорных станций на общую сумму 370 млн грн.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в результате ремонта ресурс двигателей будет продлен на 20 тысяч часов.

В частности, на капитальный ремонт в "Зоря" - "Машпроект" поступят газотурбинные двигатели с компрессорных станций "Ставищенская", "Гребенковская", "Ромненская", "Зинкив", "Решетиловская", "Гусятин", "Софиевская", "Бар".

В сообщении отмечается, что три двигателя из девяти планируется принять в ремонт уже в январе 2021 года.

ГП "Зоря" - "Машпроект" – разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Производит корабельные силовые установки, приводы газоперекачивающих агрегатов газотранспортных магистралей и оборудование для электрогенерации. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%. Предприятие входит в ГК "Укроборонпром".