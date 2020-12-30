Зеленский анонсировал возвращение наказания в виде лишения свободы за ложь в декларациях

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил законопроект, предусматривающий возвращение наказания за недостоверное декларирование в виде лишения свободы.

Соответствующее решение было принято во вторник вечером на заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, после доработки законопроект будет внесен президентом в Верховную Раду как неотложный.

В ходе заседания Зеленский подчеркнул необходимость усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект с компромиссной редакцией. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", – подчеркнул Зеленский.

Законопроект также поддержал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Должна быть восстановлена ​​не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какое-то свое имущество и это было сделано умышленно и в значительной сумме. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", – сказал Костин.

Депутат также напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.



Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы, тогда как раньше максимальным наказанием был тюремный срок. Этот закон уже подписан президентом.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.