Минздрав не смог использовать 8 миллиардов из Фонда борьбы с COVID-19

По состоянию на 28 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд грн (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В том числе на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств, или 65,6%. В частности, закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд грн, на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

В то же время, по данным Минфина, на ремонт и строительство дорог из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 24,9 млрд грн из предусмотренных на эти цели 26,18 млрд грн.

Кроме того, на социальную защиту направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн.

Минфин напомнил, что Верховная Рада в ноябре направила в Фонд борьбы с COVID-19 полученные в результате сделки по погашению налоговых долгов "Укрнафты" 8,9 млрд грн. Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности из-за ужесточения карантина. Еще почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств, изначально предусмотренных для Фонда борьбы с COVID-19, еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин изначально направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Позднее на фоне роста заболеваемости и активной критики эта сумма была уменьшена.