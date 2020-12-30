Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начала прием заявок на выдачу лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начинает принимать документы для получения лицензий после того, как вступило в силу постановление Кабинета министров от №1341 "Об утверждении лицензионных условий в сфере организации и проведения азартных игр" от 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба Комиссии, лицензионными условиями установлен перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензий, а также перечень требований, обязательных для выполнения при осуществление соответствующей деятельности.

Документы для получения лицензий принимаются Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей по выбору соискателя лицензии: лично (01001, г. Киев, ул. Бориса Гринченко, 3) либо почтовым отправлением с описью вложения.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.