Скандальный суд разрешил строительство еще одной высотки в центре Киева под видом особняка. ФОТО

Окружной административный суд Кива признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева от 24 июня 2019 года об отмене права на начало строительных работ и декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на Батыевой горе по ул. Докучаевская, 5-А в Соломенском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение суда (судья – Евгений Аблов) от 4 декабря, пишут Наші гроші.

Как указывал Департамент по вопросам ГАСК г. Киева, заказчик строительства ОК "ЖСК "Платинум Холл" пытался оформить разрешение на строительство и ввести здание в эксплуатацию по упрощенной процедуре, предусмотренной для усадебной застройки высотой до 4 этажей.

При этом заказчик строительства привел недостоверные данные в части этажности объекта, необходимости проведения экспертизы проекта и в части выполнения всех работ, предусмотренных проектной документацией.

Так, участок площадью 0,09 га по ул. Докучаевской, 5-А относится к территории усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей. Именно на такое здание (класса последствий СС1) подал документы ЖСК "Платинум Холл". Однако, по факту на этом месте было построено здание высотой 9 этажей. По состоянию на конец 2020 года здание выросло уже до 11 этажей.

Рассмотрев иск ЖСК, ОАСК пришел к выводу, что инспектор ГАСК принял решение с нарушением процедуры. В частности, как указывает суд, проверка осуществлялась при отсутствии уполномоченного представителя застройщика.

Кроме того, ОАСК отметил, что ГАСК не доказал факта наличия нарушений, зафиксированных в акте проверки.

По данным ГАСК, на момент проверки на участке по ул. Докучаевской, 5-А строилась здание неопределенного назначения, которое в соответствии с визуальным осмотром в то время имело 8 этажей, проводилось строительство 9-го этажа.

Впрочем, суд, ссылаясь на предоставленные застройщиком документы, пришел к выводу, что здание имеет 4 этажа с двухуровневым подвалом (на 12 квартир).

Так, ЖСК "Платинум Холл" предоставил суду выписку из проектной документации, где указаны такие параметры высоты этажей: 1 этаж высотой 3,3 метра, второй – 3,3 метра, третий – 6,6 метра, четвертый – 6,6 метра и часть 3,4 метра.

ОАСК отметил, что технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. Кроме того, добавил суд, к этажам не относят антресоль (полуэтаж, расположенный между двумя этажами или встроенный в объем основного этажа) и подвальные помещения.

Таким образом, судья Аблов пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств нарушения требований использования участка в соответствии с его целевым назначением (для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства), как указано в соответствии с визуальным осмотром государственного инспектора.

Напомним, владельцем участка по ул. Докучаевской, 5-А является экс-нардеп от БПП Виктор Король, который передал участок по договору суперфиция Иянине Горбатюк, которая, в свою очередь, передала право пользования участком ОК "ЖСК "Платинум Холл".

ОК "ЖСК "Платинум Холл" в 2016 году создали Иянина Горбатюк, Юлия Горбатюк и Иван Влад из Закарпатья.

Иван Влад также является совладельцем ОК "ЖСК" Зеленый замок ", ОК "ЖСК "Прима Эстейт", ОК "ЖСК "Премьер Кристал", ОК "ЖСК "Эксон Премьер Шулявская".

ЖСК "Зеленый замок" является заказчиком строительства скандальной 11-этажки в Киеве на Подоле на участке экс-нардепа Оксаны Билозир. Этот участок тоже является территорией усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей, но тот же Окружной админстуд Киева соглашался с застройщиком, что 11-этажное здание является домом из четырех этажей.

В свою очередь ЖСК "Эксон Премьер Шулявская" хочет построить многоэтажку на проспекте Победы в сквере "Слава танкистам" перед зданиями госиздательства "Пресса Украины".

Этот же застройщик построил 24-этажку над входом в. м. "Выставочный центр", которую ввел в эксплуатацию через суд.