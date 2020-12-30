Украина надеется получить от Польши 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19, – МИД

Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", – сказал Енин.

По словам замминистра, с середины лета МИД и заграничные дипломатические учреждения работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины.

При этом Енин не уточнил информацию об итогах этой работы, сославшись на подписанные при участии Минздрава соглашения о неразглашении.

Как сообщалось, ранее в среду стало известно, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний.