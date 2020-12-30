Власти Киева продлили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь на 2 часа

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, на 2 часа продлят работ не только метро, а и всего общественного транспорта в Киеве.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

"Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласовано с расписанием прохождения последних поездов метро", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь столичное метро также будет работать на 2 часа дольше. Последние поезда из центра города отправятся около 2:15. При этом столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

В то же время в КП "Киевский метрополитен" предупредили, что на станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие дверей на вход: чтобы все желающие могли добраться к елке на Софийской площади все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" 31 декабря, 1 и 7 января возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.