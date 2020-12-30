Иран готов выплатить семьям погибших при крушении самолета МАУ по $150 тысяч, – СМИ

Иранское правительство выплатит по $150 тыс. семьям каждой из 176 жертв авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), произошедшей в январе этого года в Тегеране.

Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA, передает Deutsche Welle.

"Кабинет министров утвердил как можно скорее выделить $150 тыс. или эквивалент в евро на компенсации семьям каждой из жертв катастрофы самолета "Международных украинских авиалиний", – отмечается в заявлении иранского правительства.

Как сообщалось, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Тегеран предлагал выплатить семьям погибших по $80 тыс., назвав эту сумму недостаточной. Зеленский пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше".

Переговоры между Украиной и Ираном по расследованию трагедии и компенсации за сбивание самолета продолжались с июля.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Исламской Республики лишь через несколько дней официально признали, что авиалайнер был сбит ракетой. Иранские военные заявляли, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки".