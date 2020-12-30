Злочевский пытается забрать дело о рекордной взятке у НАБУ через суд

Печерский районный суд Киева по просьбе адвокатов Николая Злочевского постановил обязать Офис генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уголовное производство по делу о предложении рекордной взятки в размере $5 млн глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и передать его другому органу досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), соответствующее решение 24 декабря вынесла судья Татьяна Ильева без участия прокурора.

"На неоднократные письменные обращения САП получить короткий или полный текст указанного постановления не усматривалось возможным в связи с отказом суда предоставить судебное решение. В Едином государственном реестре судебных решений указанное постановление отсутствует", – отметили в САП.

При этом в Печерском суде сообщили, что материалы дела по состоянию на 30 декабря уже переданы в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемое решение 29 декабря было выдано представителю Офиса генерального прокурора, хотя он не являлся прокурором по делу и не мог принимать участие в процессуальных действиях.

Вместе с тем в САП заверили, что указанное постановление обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 29 декабря.

"Учитывая изложенное усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности НАБУ, в другие правоохранительные органы", – подчеркивают в САП.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено еще 1 декабря.

Как сообщалось, 17 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.