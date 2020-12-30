Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд

"2021 год обещает быть интересным и опасным. Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских офшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) – владельцев около 40% акций "Укрнафты" – к государству Украина о взыскании около $6 миллиардов (+проценты)", – отметил Малюська.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", – добавил министр.

Как сообщалось, финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited) спору с Украиной может быть вынесено не ранее 2020 года, говорилось в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины в июне 2019 года.

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.