БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
9 793 53

Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд

Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд

"2021 год обещает быть интересным и опасным. Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских офшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) – владельцев около 40% акций "Укрнафты" – к государству Украина о взыскании около $6 миллиардов (+проценты)", – отметил Малюська.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", – добавил министр.

Как сообщалось, финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited) спору с Украиной может быть вынесено не ранее 2020 года, говорилось в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины в июне 2019 года.

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Автор: 

Коломойський Ігор (1780) Мін’юст (642) Стокгольм (211) Укрнафта (868) Малюська Денис (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Нагадаю, що Лі Куанґ Ю, прем'єр міністр Сінгапуру, ніяк не міг підняти країну хоча й робив все для її розвитку починаючи десь з 1958 р. Але план розвитку прописаний нідерландським економістом Албетртом Вімсеміусом на 40 років, пробуксовував через наявність в країні ряду олігархів. І от після однієї ночі 1970 р. всіх тих бандюків раптом не стало. Ну, десь вони всі поділися. І документів немає ніяких - просто ті особи пішли спати, а зранку ніде не з'явилися... І саме з того дня почався стрімкий розвиток Сінґапура. Чому б українцям не взяти такий чудовий приклад для наслідування?
показати весь коментар
30.12.2020 21:16 Відповісти
+17
Каломойський гарбував і грабує Україну. За це проти нього відкриті кримінальні справи в США, Великобританіїї, Ізраїлі, Швейцарії. І тільки в Україні він себе почувається нормально і виграє всі суди.
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
+15
Хоч і не можна бажати людям поганого, але бєня до людей не відноситься... Тому хочеться побажати йому в наступному році затишного земляного притулку на смолистих берегах, біля палаючих вогнищ з рогатими кочегарами!
показати весь коментар
30.12.2020 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 миллиардов - Цензор.НЕТ 7495
показати весь коментар
30.12.2020 19:18 Відповісти
Каломойський гарбував і грабує Україну. За це проти нього відкриті кримінальні справи в США, Великобританіїї, Ізраїлі, Швейцарії. І тільки в Україні він себе почувається нормально і виграє всі суди.
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
Опять к Укарине иск предьявляют. Нафтогаз с Приватбанком и Укрнафтой воюют между собой а иски к Украине предьявляют. По мойму ето очевидный сговор олигофренов грабить украинцев через суды изображая между собой войну.
показати весь коментар
30.12.2020 20:43 Відповісти
Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд - Цензор.НЕТ 8816
показати весь коментар
30.12.2020 21:10 Відповісти
себе на дупу наклей, олень
показати весь коментар
31.12.2020 18:57 Відповісти
Нагадаю, що Лі Куанґ Ю, прем'єр міністр Сінгапуру, ніяк не міг підняти країну хоча й робив все для її розвитку починаючи десь з 1958 р. Але план розвитку прописаний нідерландським економістом Албетртом Вімсеміусом на 40 років, пробуксовував через наявність в країні ряду олігархів. І от після однієї ночі 1970 р. всіх тих бандюків раптом не стало. Ну, десь вони всі поділися. І документів немає ніяких - просто ті особи пішли спати, а зранку ніде не з'явилися... І саме з того дня почався стрімкий розвиток Сінґапура. Чому б українцям не взяти такий чудовий приклад для наслідування?
показати весь коментар
30.12.2020 21:16 Відповісти
А ты сам хто, что советуешь "украинцам" чудовий приклад взять? Кацап?
Если украинец - бери и делай! Мы тебя поддержим!
Тебе на выбор - беня, ахметка, пинчук - бери любого!
Мы по результату поймем шо это ты - и памятник тебе нерукотворный воздвигнем!
показати весь коментар
31.12.2020 00:28 Відповісти
а ты сам чьих будешь? кремлебот?
показати весь коментар
31.12.2020 18:59 Відповісти
ночь длинных ножей - увы, но без этого никак...
показати весь коментар
01.01.2021 12:14 Відповісти
Хоч і не можна бажати людям поганого, але бєня до людей не відноситься... Тому хочеться побажати йому в наступному році затишного земляного притулку на смолистих берегах, біля палаючих вогнищ з рогатими кочегарами!
показати весь коментар
30.12.2020 21:19 Відповісти
мойщик кала знатный рептилойд классический такой, с кремлевской женой
показати весь коментар
31.12.2020 00:29 Відповісти
не не, давайте лучше про страшный Зеленый тариф. Зедебилы любят эту сказочку
показати весь коментар
30.12.2020 23:53 Відповісти
Да отдайте уже Игорю Валерьичу годовой бюджет Украины. На год он возьмет паузу. Будем хоть Скотов и Кварталы без помех смотреть.
показати весь коментар
31.12.2020 00:09 Відповісти
думаю,возьмет ,но паузы не будет.Вы не верите в талант этой "потворы".За этот год он еще на пару лет в долги загонит.
https://biz.censor.net/comments/locate/3239968/0192148d-f903-700d-8a0f-de8aab193cfa
показати весь коментар
31.12.2020 00:18 Відповісти
Про "паузу"- такая же горькая ирония.
показати весь коментар
31.12.2020 00:31 Відповісти
Беня+Зеля=Геть! Геть,Геть,Геть!
показати весь коментар
31.12.2020 00:11 Відповісти
+барыга = геть!
показати весь коментар
31.12.2020 19:00 Відповісти
Дійсно, потрібна воля народу, щоб вигнати олігархів з країни. Тільки тоді Україна зможе нормально розвиватись...
показати весь коментар
31.12.2020 00:20 Відповісти
Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд - Цензор.НЕТ 9213
показати весь коментар
31.12.2020 00:50 Відповісти
Янукович тоже хотел отжать "Приват" в свое время, но мозгов не хватило, а у Порошенко получилось. Янукович был двоечником, а этот - отличник.
показати весь коментар
31.12.2020 10:43 Відповісти
порошенко скоро сядет
показати весь коментар
31.12.2020 19:01 Відповісти
Наши олигархи это существа у которых в мозгах полностью отсутствуют участки отвечающие за совесть.
показати весь коментар
31.12.2020 01:05 Відповісти
остальные украинцы белые и пушистые и никогда и никому взяток не давали.
показати весь коментар
31.12.2020 14:04 Відповісти
Решение стокгольмского арбитража наверняка обусловлено тем, что власть от имени государства не защищалась а преднамеренно поставлялась каломою. Все же зависит от того как будет вестись защита.
показати весь коментар
31.12.2020 01:10 Відповісти
И мне интересно кто конкретно представлял интересы Украины в стокгольмском арбитраже. Небось кто-то из юристов каломои.
показати весь коментар
31.12.2020 01:33 Відповісти
Похоже, что в 2014 году народ на майдане не победил. Побеждают не те, победу кого объявляют, а те кто победой пользуются.
показати весь коментар
31.12.2020 01:27 Відповісти
Те , що треба було зробити на Майдані , ми зробили - прогнали януковича та промосковських ригів з комуняками . А потім зебіли побігли на вибори і вибрали таке , що зек-янукович відпочиває .
показати весь коментар
31.12.2020 07:20 Відповісти
В тому то й справа, що в нас вибори вкрай недемократичні. Вони завжди підлаштовані під олігархів і олігархічних політиків. Ніде в світі нема, щоб кандидатами в президенти ставали люди через залог, який величиною середній зарплаті громадянина за все життя. Вдумайтесь. В Польщі, наприклад, нема ніякого залогу й щоб попасти в бюлетень треба зібрати 100 тис підписів виборців. В бюлетень попадають ті кого підтримають виборці, а не гроші олігархів. Ото демократичні вибори. А в нас олігархічні. І по всьому цивілізованому світі приблизно так як в Польщі. В нас виборець "обирає " між ставлениками олігархів. Це хіба вибори? Вдумайтесь. Я дивуюсь, що майдан не поставив вимогу зміни цього абсурду. Ото й маємо.
показати весь коментар
31.12.2020 09:45 Відповісти
Оці наші вибори являються головним фундаментом олігархії. Ми говоримо що в нас кланово-олігархічна система, а ніхто не думає звідки вона береться. Демократичність виборів не тільки в тому що людина прийшла і поставила позначку поряд з прізвищем. Ми як барани йдемо й "обираємо" собі ставленика олігархії.
показати весь коментар
31.12.2020 09:52 Відповісти
ОТ НАШО ТИ БРЕШЕШ, ТА МОНТУЭШЬ iСТОРiЮ????
ПiСЛЯ ПОБЭДИ НА МАЙДАНi ЗЕБiЛИ СПОЧАТКУ ПОБiГЛИ НА ВИБОРИ ТА В АДiН ТУР 54% ГОЛОСiВ ВИБРАЛИ СОБi НОВОГО ОЛiГАРХА. 😆😅🤣😂😝
МАШ ПРОВАЛИ У ПАМ'ЯТi. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 10:03 Відповісти
І ще. Скажуть, що треба було обирати Порошенка. В першу чергу, нам потрібна демократія і демократичні вибори, а не вибори між "добрими" й "поганими" ставлениками олігархії.
показати весь коментар
31.12.2020 10:04 Відповісти
Достатньо було вигнати Януковича і промосковських ригів, щоб побороти олігархічну систему? Але навіщо тоді було вибирати президентом олігарха, який за 5 років правління нічого не зробив, щоб її демонтувати? Він її очолив і укріпив, завдяки мудрому вибору народу. А то у вас зразу за Майданом йдуть зебіли. 5 років випало з пам'яті?
показати весь коментар
31.12.2020 10:47 Відповісти
Минюст США выдвинул новые обвинения Коломойскому и Боголюбову.

Эх, Вова-вова... Дурак ты, Вова=)
показати весь коментар
31.12.2020 07:02 Відповісти
По-перше в Сінгапурі 5000 міл. населення . ЯК Ви думаєте , скільки було в 1970 ? І ще . Щоб довго не писати , підкажу Вам відповіь , яку Ви сам і написали : "ніяких документів немає" . То може краще , ніж вірити в в казочки про Попелюшок та Білосніжок , не треба вибирати президентами кравчуків , кучмів , януковичів і , нарешті , (повний ідіотизм!) вибали зе . І при тому , що кожного разу був вибір . А якщо Ви натякаєте на те , щоб "пересаджати" і т.д. , то більшовики на чолі з сталіним це робили 35 років - вбивали , катували , голодомори влаштовували ... Це підняло економіку та рівень життя населення ?
показати весь коментар
31.12.2020 07:15 Відповісти
какой выбор был на последних выборах?
показати весь коментар
31.12.2020 09:07 Відповісти
В якій країні ? Для Українців вибір був , але ,,, Я думаю , ми з Вами один одного не зрозуміємо . Тим більше , що Ви про якийсь економічно "розвинутий" серсерсер розповідаєте . Запускали в космос людей як мавпочок або собачок , а автомобіль нормальний зробити не могли . Та що там автомобіль - взуття і штани пошити не могли , іноді майонезу в магазинах не було . Якщо Ви молодий , то це можна пробачити , але багато моїх ровесників таке ж несуть .
показати весь коментар
31.12.2020 10:02 Відповісти
я проблем с майонезом не помню. а на советских машинах люди катаются и сейчас.штаны и обувь шили.
показати весь коментар
08.01.2021 00:55 Відповісти
Бажаю всім пелагіним "кататися" на совєцькіх "машінах" .
показати весь коментар
08.01.2021 02:22 Відповісти
http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0
показати весь коментар
08.01.2021 21:46 Відповісти
если вы не вкурсе, то ссср обладало одной из самых мощных экономик в мире.и люди жили тогда вполне нормально
показати весь коментар
31.12.2020 09:09 Відповісти
Приведу пример. Подавляющее количество граждан СССР не имели стиральных машин автоматов. И при тех стиральных машинах, что граждане имели, самый сложный этап стирки - полоскание, проводился вручную. Это нормальная жизнь?
показати весь коментар
31.12.2020 10:29 Відповісти
Така "мощна", що завалилася при ціні 20 долларів за барель нафти. Не пишіть нісенітниць.
показати весь коментар
31.12.2020 10:49 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
показати весь коментар
08.01.2021 21:54 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
показати весь коментар
21.01.2021 20:44 Відповісти
И ЧЕ??? ГДЕ БЕНЕДИКТОВА С ДЫБЫРЫ И КОСМОНАВТАМИ АРЕСТОВЫВАЮЩИЕ БЕНЮ -ГДЕ ГНЕВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЕГО ХОЛУЯ КЛОУНА -ЛОШАРЫ???? ИЛИ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА С УБИТЫМИ БРАТЬЯМИ ПОРОХА МЕШАЮТ ???? 73% ********* ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ КТО ИХ ХОЗЯИН И КТО ИХ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ????
показати весь коментар
31.12.2020 11:15 Відповісти
Странные дела происходят. Коломойский судится с Украиной. В начале 2018 года , что претензии Коломойского к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.
В это же самое время Украина в другом деле составляет график списания долгов Коломойского; продает ему электроэнергию по цене ниже себестоимости и т. д.
Только в Украине Коломойский выигрывает все суды, а за границей все суды проигрывает.Источник: https://biz.censor.net/n3239968
показати весь коментар
31.12.2020 11:55 Відповісти
Малюська анонсировал решение арбитража по иску Коломойского к Украине на $6 млрд - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
31.12.2020 13:41 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoysky-korupcija/31028079.html Центр дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP назвав «людину року у сфері організованої злочинності та корупції». Коломойський був у фіналі
показати весь коментар
31.12.2020 13:45 Відповісти
Щоб ви розуміли . ЗЕ відробляє своєму господарю Бені Коломойському гроші і послуги на виборах через ДЕРЖБЮДЖЕТ України , але в десятикратному розмірі (схеми , держзакупівлі , прийняття монобільшістю Слуг у ВР лоббістських Законів для Бені , навмисний програш державою олігарху Коломойському судів в Україні і міжнародних і т.д.) . Накону - мільярди доларів наших з вами грошей ! ! !
показати весь коментар
31.12.2020 20:36 Відповісти
У каждого овоща должен быть свой фирташ и свой Ростов
Пы сы кто не помнит у овоща фирташ тоже в Стокгольме у Украины выиграл несколько млрд
показати весь коментар
01.01.2021 00:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 