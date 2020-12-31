Итоги недели: Повышение тарифа на свет, конфликт Зеленского с КСУ и спасение Татарова

Главные новости за неделю 28 - 31 декабря.

ФИНАНСЫ

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов

Министерство финансов на последнем в 2020 году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 23,64 млрд грн. В том числе Минфин разместил номинированные в долларах США трехмесячные облигации на $322,85 млн под 2,9% годовых.

НБУ отказался согласовать покупку "БТА Банка" партнером окружения Медведчука из-за санкций ЕС

Национальный банк отказался согласовать покупку 100% акций АО "БТА Банк" белорусским предпринимателем Николаем Воробьем из-за введенных против него 17 декабря санкций Евросоюза. В Украине Воробей известен как бизнес-партнер окружения кума российского президента Виктора Медведчука.

Госдолг вырос за месяц на 30 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец ноября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 398,2 млрд грн или $84,24 млрд в эквиваленте, увеличившись за месяц на 30,44 млрд грн или на $0,98 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Задолженность по зарплате превысила рекордные 4 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре выросла на 5,8% и на 1 декабря 2020 года составила 4,01 млрд грн, что является рекордным уровнем за последние годы, сообщил Госстат.

Минфин создал финансовую компанию для внедрения доступной ипотеки

Министерство финансов создало государственное ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения льготной ипотеки. Для начала работы компании выпустят облигации внутреннего госзайма.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Тупицкого, КСУ назвал указ ничтожным

Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Перед этим прокуратура сообщила Тупицкому о подозрении в даче ложных показаний и попытке подкупа свидетеля.

В свою очередь в КСУ заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий, подписанный им указ является ничтожным, а Тупицкий будет продолжать выполнять свои служебные обязанности. Юридическая дискуссия между КСУ, Офисом президента и прокуратурой по этому поводу продолжается.

Зеленский уволил главу Черкасской области после четырех месяцев работы

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской ОГА, на которую он был назначен только в конце августа. До этого он, как и предыдущий глава ОГА Роман Боднар, работал в СБУ.

Минздрав не смог использовать 8 миллиардов из Фонда борьбы с COVID-19

По состоянию на 28 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 57,1 млрд грн (79,3%) из 72 млрд грн. В том числе на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств, или 65,6%, на ремонт дорог потрачено 24,9 млрд грн из предусмотренных на эти цели 26,18 млрд грн.

Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Кабинет министров принял решение о воссоздании Минагрополитики, отменив решение о его присоединении к Минэкономики в 2019 году. Перед этим Верховная Рада назначила аграрным министром Романа Лещенко, который ранее возглавлял Госгеокадастр и был уполномоченным президента по земельным вопросам.

Кабмин смягчил условия предоставления льготных кредитов для бизнеса

Кабинет министров изменил условия предоставления кредитов по программе "5-7-9%", повысив порог для участия в программе вдвое – теперь на кредиты с компенсацией ставки из госбюджета сможет претендовать средний бизнес с годовым доходом до 20 млн евро (ранее – до 10 млн евро).

Минздрав подписал контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

Минздрав заключил контракт с украинской компанией "Лекхим" о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской Sinovac Biotech, заявили в Офисе президента. Испытания этой вакцины до сих пор не окончены. "Лекхим" договорился об эксклюзивных правах на ее поставку в Украину еще в июле.

Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178

Министерство обороны подписало контракт с госпредприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил. Сумма сделки и источники ее финансирования не разглашаются. Поставка первого из заказанных самолетов запланирована на 2023 год.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Кабинет министров отменил сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости

Тем временем государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч.

Неделей ранее фирма олигарха также выкупила львиную долю электроэнергии у "Энергоатома" на первое полугодие 2021 года по 1150 грн за МВт-ч. Таким образом, на перепродаже электроэнергии государственных компаний будет заработывать компания Коломойского.

Поставщики газа повысили цены для населения на январь на 19%

Минимальная цена газа для населения в январе составит 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре, свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", близкого к "Нафтогазу Украины".

"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи

НАК "Нафтогаз Украины" готов взять на себя обязательство продавать на бирже 15% газа собственной добычи для получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку ООО "Надра Юзовская".

Кабмин подписал семь договоров на добычу газа в Украине

Кабинет министров утвердил тексты договоров 7 соглашений для добычи углеводородов в Украине, после чего 31 декабря они были подписаны. Конкурсы по этим участкам завершились еще летом 2019 года, за последующие полтора года до утверждения их результатов от планов по добыче газа в Украине уже отказались три компании.

КОРПОРАЦИИ

Ostchem Фирташа отменила решение АМКУ о принудительном разделении через суд

Химические предприятия из группы Ostchem Дмитрия Фирташа с помощью судов добились отмены решения Антимонопольного комитета (АМКУ) от 5 сентября 2019 года о принудительном разделе группы и наложении на нее штрафа в размере 107 млн грн за манипуляции на рынке удобрений.

Тигипко завершил покупку бывшего завода российского олигарха Мордашова

Кипрская компания Сергея Тигипко приобрела виргинский офшор, которому принадлежит 98,66% акций ЧАО "Днепрометиз". Покупка была оформлена со второго раза, поскольку сначала ее заблокировал АМКУ из-за санкций против бывшего владельца завода – российского олигарха Алексея Мордашова.

Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс" Гладковского

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" из корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Перед этим прокуратура получила решение суда об отмене реструктуризации долга компании перед "Укрэксимбанком" на 1,3 млрд грн.

"Ощадбанк" банкротит компанию-владельца "Укртелекома" Ахметова

Государственный "Ощадбанк" обратился в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "ЕСУ" Рината Ахметова "в связи с невозможностью последнего погасить задолженность". Компания должна банку больше 2 млрд грн, которые были использовны для покупки "Укртелекома".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Заместитель главы Офиса Зеленского избежал ареста благодаря прокурорам

Чиновник МВД времен Виктора Януковича, который в Офисе президента Зеленского курирует реформу правоохранительных органов, – Олег Татаров – избежал риска ареста после того, как прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Для этого адвокаты Татарова получили решение Печерского суда, на основании которого Офис генпрокурора решил передать расследование дела от НАБУ Службе безопасности Украины и сменил группу прокуроров по делу.

НАБУ обвиняет Татарова в организации взятки для фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася, который пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего юриста. Тем временем в отношении самого Микитася новое дело открыло МВД, которое добивается его повторного ареста.

Злочевский пытается забрать дело о рекордной взятке у НАБУ через суд

Тот же Печерский райсуд Киева по просьбе адвокатов Николая Злочевского постановил забрать у НАБУ уголовное производство по делу о рекордной взятке в размере $5 млн главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и передать его другому органу. По этому делу Злочевский объявлен в розыск.