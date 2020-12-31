98% всех украинских товаров получат свободный доступ на рынок Великобритании с 1 января

В 2020 году Украина заключила Соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое вступит в действие с 1 января 2021 года. В частности, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будут либерализованы еще 2%.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"Это знаковое событие для нас, ведь важно было не только подписать Соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским моюзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены", - отметил министр Игорь Петрашко во время итоговой пресс-конференции.

Соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.

Также Минэкономики проводится подготовка к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед".

Среди других результатов международного сотрудничества - активизация работы по "промышленном безвизовых", который предоставит дополнительные торговые преференции для украинских экспортеров, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, позволяет Украине полноправно участвовать в международной торговле семенами.

"Это шаг к признанию того, что украинская аграрная продукция будет и в дальнейшем расширять свое присутствие на европейском рынке", - подчеркнул министр.