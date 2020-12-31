Запасы угля на складах ТЭС за декабрь упали в 2,2 раза, – Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период 30 октября по 31 декабря 2020 года сократились в 3,5 раза (на 1,97 млрд тонн) – до 789,6 тыс. тонн, в том числе за последнюю неделю – на 19,9% (на 261,2 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Имеющиеся на 31 декабря 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 211,5 тыс. тонн (-37,7% к 30 сентября 2020 года), газовой – 578,1 тыс. тонн (-76,1%), передает Интерфакс-Украина.

При этом за последний месяц (30 ноября по 31 декабря) запасы угля на складах ГК ТЭС сократились почти в 2,2 раза (на 909,5 тыс. тонн).

В НЭК "Укрэнерго" прогнозируют, что сохранение таких темпов срабатывания угля приведет к тому, что уже в январе 2021 года все ТЭС будут работать "с колес" или перейдут на сжигание природного газа.

Как сообщалось, установленная мощность ГК ТЭС Украины (без учета оккупированных территорий) составляет 21,84 ГВт. В том числе по виду топлива: на угле газовой группы – 10,72 ГВт (доля – 49,09%), угле антрацитовой группы – 6,52 ГВт (29,85%), на газе/мазуте – 4,6 ГВт (21,06%).