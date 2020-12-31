Нацбанк в 2020 году выкупил в резервы на рынке более $1 миллиарда

Национальный банк Украины в 2020 году приобрел на межбанковском валютном рынке $4,04 млрд и продал $2,99 млрд, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на $1,05 млрд.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Уточняется, что в марте НБУ израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле – $368,70 млн, сентябре – $197,5 млн, октябре – $208,3 млн, тогда как чистая покупка центробанка в январе составила $98 млн, в феврале – $689 млн, в апреле – $678,80 млн, мае – $660,6 млн, июне – $1,155 млрд, августе – $460,5 млн, в ноябре – $29 млн, а в декабре – $300 млн, сообщает Интерфакс-Украина.