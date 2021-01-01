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Новини
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С Нового года некоторым категориям пенсионеров повысили пенсии

С Нового года некоторым категориям пенсионеров повысили пенсии

С нового года пенсия вырастет у неработающих пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным (30 лет для женщин и 35 для мужчин).

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, передает УНИАН.

В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн.

Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которая выросла с января до 6000 грн.

Второе повышение минималки произойдет с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля 2021 — с 1769 до 1854 гривен (на 4,8%);

с 1 декабря 2021 — с 1854 до 1934 гривен (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

с 1 марта 2021 — плановая индексация пенсий (примерно на 11%), кроме того — украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);

с 1 апреля 2021 — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;

с 1 июля 2021 — ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

Так как с 1 декабря 2020 минимальную пенсию планово повысили с 1712 грн до 1769 грн — соответственно, по состоянию на 1 января 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн.

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.

Автор: 

Джерело:  УНИАН
Пенсійний фонд (416) пенсія (691)


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Топ коментарі
+16
В правительстве повышайте так себе пенсии, да и чтоб жили вы на такие пенсии. как народ живёт на такие гроши при баснословных ценах абсолютно на всё.
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01.01.2021 20:03
+11
минулого місяця мамі добавили аж сім гривень.. Прямо розгубились, куди ж нам з таким скарбом бігти !!
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01.01.2021 20:11
+10
Тоесть цены и тарифы вырасли на 40% а минимальную пенсию подымут до конца года аж на 9%? Вам не стыдно наывать Украину *Европейской страной* где миллионы пенсионеров, даже те которые кстати имеют полный трудовой стаж, получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть живут а гранью выживания?
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02.01.2021 13:46
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В правительстве повышайте так себе пенсии, да и чтоб жили вы на такие пенсии. как народ живёт на такие гроши при баснословных ценах абсолютно на всё.
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01.01.2021 20:03 Відповісти
минулого місяця мамі добавили аж сім гривень.. Прямо розгубились, куди ж нам з таким скарбом бігти !!
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01.01.2021 20:11 Відповісти
рейтиг требует жертв.........
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01.01.2021 21:36 Відповісти
Додали 200 грн заберуть 1000 грн.
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02.01.2021 13:30 Відповісти
Меньше потратят на лекарства-пустышки.....
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03.01.2021 19:07 Відповісти
Тоесть цены и тарифы вырасли на 40% а минимальную пенсию подымут до конца года аж на 9%? Вам не стыдно наывать Украину *Европейской страной* где миллионы пенсионеров, даже те которые кстати имеют полный трудовой стаж, получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть живут а гранью выживания?
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02.01.2021 13:46 Відповісти
Додали у грудні аж 10 грн.22 коп.
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02.01.2021 20:41 Відповісти
То це ще багато. А на 57 коп. як Вам?
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03.01.2021 16:57 Відповісти
Супер!
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03.01.2021 17:59 Відповісти
Около сотни добавили - дякую. А за коммуналку - вопросы к ах,фи,кол, и акулам поменьше.....
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03.01.2021 19:05 Відповісти
Целое состояние 300 гр , которые превратяться с нынешним печатаньем денег в 3 коп.
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02.01.2021 20:59 Відповісти
Почему до сих пор нет официальной информации о дате индексации пенсий? Уже и Закон о Бюджете -21 подписан, а на разных сайтах продолжают печатать разные даты: Украинская правда - с 1 марта, Новое время - с 1 марта, Бизнес-Цензор - с 1 марта, finance.liga.net - с 1 мая, facesnews.ua/new - с 1 июня. Как такое может быть? В Законе о бюджете об этом ничего нет. На сайте Пенсионного фонда тоже нет. Что за секрет устроили? Или бабок вообще нет, что будут решать по индексации, когда бабки появятся? Поэтому, наверное, на Фактах и появилась сегодня статья Министра соцзащиты - "С индексацией придется подождать". Сколько подождать и почему?
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03.01.2021 11:43 Відповісти
С Нового года некоторым категориям пенсионеров повысили пенсии - Цензор.НЕТ 8193
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03.01.2021 11:59 Відповісти
Минимальная пенсия в Греции составляет 300-350€ (21344-24900₽) и равна прожиточному минимуму в стране, а средняя - 700€ (49800₽). Размер зависит от вида занятости. Например, высокая пенсия у госслужащих (800€), а у частных работников она будет ниже на 150-200€.
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04.01.2021 04:25 Відповісти
Кацап смердючий,расейцкую пенсию засвети,чепушило...
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04.01.2021 04:29 Відповісти
минимальная пенсия на мордоре-90 эвриков...задроты..
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04.01.2021 04:32 Відповісти
в Австрии 2 пенсии - накопительная и от государства. в сумме легко 5000К набирается....
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05.01.2021 00:14 Відповісти
Классическое негодование понятно...Так а что надо,чтобы были европейские пенсии?
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04.01.2021 03:19 Відповісти
Алексей. нужно все не за декларированные доходы чинуш , судей и т.д. просто конфисковать в пользу государства, и садить их не надо. Все средства, зарегистрированные в оффшорах ,вернуть путем конфискации средств в Украине! Это значительно пополнит казну государства. Средства от этого можно направить на развитие экономики и соответственно- поднимутся з.п. и пенсии!
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07.01.2021 13:08 Відповісти
дай Боже настанет тот момент, когда я возьму автомат и буду их наказывать, как это делал Голобородько в своём сериале. Но там сочувствую, бездарный актёр попался.
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04.01.2021 21:31 Відповісти
знаю пенса, которая всю жизнь подносила бумажки в кабмине - пенсия больше 5000 - и это простой клерк, просидевший жопой на стуле всю свою жизнь с 9 до 6....у работяги на заводе пенсия 1300 и покращення не предвидится....
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05.01.2021 00:13 Відповісти
Бідні пенсіонери.
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05.01.2021 01:09 Відповісти
"С Нового года некоторым категориям пенсионеров повысили пенсии" - В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) - с 1 декабря 2021 до 1934 гривен (на 4,3%). - 1934 гривен = 68 $ по нынешнему курсу, а до декабря гривна упадёт и минимальная пенсия, производная от всего в стране, будет ещё меньше чем сейчас. За всё время руления Зеленскому Януковича не догнать, при Януковиче минимальная пенсия была 119 $.
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05.01.2021 13:58 Відповісти
Посадить бы этих тв@рей из Верховной Зрады на эту "повышенную" пенсию, чтобы они почувствовали, как прожить пенсионеру утратившему трудоспособность на 1769 грн в месяц. если прожиточный минимум для трудоспособного населения 2100 грн в месяц (а по факту в день) !!!
Инвалиду нужно как-то выжить на пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а ещё и лекарства за что-до дополнительно купить, неговоря уже об оплате коммуналки в 2000 грн в месяц.
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05.01.2021 22:26 Відповісти
А ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсии даже не планируют . Как пересчитали пенсии в 2017 году по средней зарплате по стране 3765 грн, так и замерло все, а сейчас уже средняя зарплата больше 11000 грн . Как же нам жить ?
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05.01.2021 22:54 Відповісти
"Передвиборча програма кандидата на пост Президента України
Я розповім Вам про Україну своєї мрії...
...

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
... "
Врал нам Зеленский перед выборами, врёт сейчас и в будущем тоже будет врать.
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05.01.2021 23:29 Відповісти
цинизм власти в выравнивании пенсии те кто работал и не работал всем одинаково(((((
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06.01.2021 11:04 Відповісти
Хто пам'ятаєте таке питаннЯ НєЛоха на Стадіоні до Пороха : "Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?"
А ось Тепер хотілося б задати це запитання вже самому Вовочці, чи не хотів би він попробувати пожити місяць на 1769 гривень??? І взагалі, хотілося б переадресувати і всі інші його питання вже до нього...

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/politika/debaty-zelenskogo-i-poroshenko-polnyy-tekst-vystupleniy-i-otvetov-kandidatov-1332675.html
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08.01.2021 00:17 Відповісти
хорошо но мало на эти деньги не реально выжить а в целом дело нужно е жоброе хорошее володя так держать
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08.01.2021 12:11 Відповісти

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