С Нового года некоторым категориям пенсионеров повысили пенсии
С нового года пенсия вырастет у неработающих пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным (30 лет для женщин и 35 для мужчин).
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, передает УНИАН.
В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн.
Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которая выросла с января до 6000 грн.
Второе повышение минималки произойдет с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.
В 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
с 1 июля 2021 — с 1769 до 1854 гривен (на 4,8%);
с 1 декабря 2021 — с 1854 до 1934 гривен (на 4,3%).
В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:
с 1 марта 2021 — плановая индексация пенсий (примерно на 11%), кроме того — украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);
с 1 апреля 2021 — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;
с 1 июля 2021 — ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).
Так как с 1 декабря 2020 минимальную пенсию планово повысили с 1712 грн до 1769 грн — соответственно, по состоянию на 1 января 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн.
Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.
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Инвалиду нужно как-то выжить на пенсию, которая ниже прожиточного минимума, а ещё и лекарства за что-до дополнительно купить, неговоря уже об оплате коммуналки в 2000 грн в месяц.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії...
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Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
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Врал нам Зеленский перед выборами, врёт сейчас и в будущем тоже будет врать.
А ось Тепер хотілося б задати це запитання вже самому Вовочці, чи не хотів би він попробувати пожити місяць на 1769 гривень??? І взагалі, хотілося б переадресувати і всі інші його питання вже до нього...
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/ru/amp/politika/debaty-zelenskogo-i-poroshenko-polnyy-tekst-vystupleniy-i-otvetov-kandidatov-1332675.html