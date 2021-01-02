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Новини Коронавірус і карантин
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Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

ГП "Медицинские Закупки Украины" 30 декабря заключило соглашение с АО "Лекхим" на поставку в 2021 году китайской вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech на сумму 964,31 млн

Как пишут Наші гроші, стоимость одной дозы вакцины под названием CoronaVac составила 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Заказано 1,9 млн доз.

Цена в $18 за одну дозу вакцины соответствует цене вакцине от американской компании Moderna. Например, Бельгия платит за американской вакцину с 95-процентной гарантией защиты именно $18 за дозу.

Вакцина Moderna требует хранения при -20 градусах и лишь полгода, тогда как китайская сохраняется три года при +2-8 градусах. Вакцина BioNTech/Pfizer хранится при температуре -70 градусов, что требует развитой логистической сети. Из-за отсутствия условий для хранения вакцины от BioNTech/Pfizer уже отказалась Молдова.

Как сообщал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим". Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях в начале 2022 года.

Как сообщалось, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

Джерело:  Наші гроші
вакцина (889) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Вот никогда такого не было, чтобы банда пархатого инородца зельцмана делала гешефт за счет жизней и здоровья украинцев и вот опять.
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02.01.2021 14:57 Відповісти
Безопасно для здоровья украинцев не позволять вкалывать в себя всякую фигню.
Если вы узнаете,что содержится в таких вакцинах,прозреете.
Например клетки абортированных детей.И это я не шучу.
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03.01.2021 03:22 Відповісти
а так же чипы идентификации вместе с базовыми станциями 5G.
иди голову лечи.
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03.01.2021 10:18 Відповісти
А вот и дурдом подъехал с рассказами про клетки жертв абортов. Мне напоминает это рассказы про разбавление бензина ослиной мочей, примерно такая же реалистичность реализации.
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03.01.2021 16:05 Відповісти
И не удивительно ...
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02.01.2021 19:36 Відповісти
учитесь дети делать деньги..........
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03.01.2021 08:49 Відповісти

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