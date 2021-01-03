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Госгеокадастр передал более 2 млн млн га с/х земель территориальным общинам

Госгеокадастр передал более 2 млн млн га с/х земель территориальным общинам

По состоянию на конец 2020 года, Госгеокадастр передал из государственной собственности в коммунальную собственность 1251 территориальной общины более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

В четырех областях Украины, которые являются лидерами по передаче, общины уже получили в свое пользование около 140-170 тыс. га земель:

• Одесская – 171,29 тыс. га;
• Винницкая – 168, 69 тыс. га;
• Херсонская – 140,16 тыс. га;
• Кировоградская – 138,5 тыс. га.

В то же время на сегодня еще не все территориальные общины получили от Госгеокадастра земли в коммунальную собственность, поскольку у части из них еще не проведена первая сессия по причине перевыборов голов, судебных дел и тому подобное. Такие общины получат участки сельскохозяйственного назначения в 2021 году, когда исчезнут указанные препятствия.

земля (867) територіальна громада (36) ОТГ (28)


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