Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40%, - Госказначейство

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,01 млрд грн, что на 39%, или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), передает Интерфакс Украина.

Согласно данным ГКСУ, годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

По данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 1 января составил 37,49 млрд грн, что на 14,05 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Остатки на ЕКС в ноябре увеличились на 23% - до 19,75 млрд грн после того, как они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн.

В частности, в октябре они снизились на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе – на 11,7% или 6,04 млрд грн.