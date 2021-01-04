Госказначейство вошло в 2021 год с 58,7 млрд грн на валютных счетах, - Минфин
Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) встретила 2021 год с 58,7 млрд грн на валютных счетах.
Об этом сообщило Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 1 января 2021 года на счетах ГКСУ рекордная сумма средств за последние 10 лет - 70,7 млрд грн. На едином казначейском счете (ЕКС) 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58,7 млрд грн", - указал Минфин на сайте.
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Беня Шихман #465470
показати весь коментар04.01.2021 15:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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