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Госказначейство вошло в 2021 год с 58,7 млрд грн на валютных счетах, - Минфин

Госказначейство вошло в 2021 год с 58,7 млрд грн на валютных счетах, - Минфин

Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) встретила 2021 год с 58,7 млрд грн на валютных счетах.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 1 января 2021 года на счетах ГКСУ рекордная сумма средств за последние 10 лет - 70,7 млрд грн. На едином казначейском счете (ЕКС) 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58,7 млрд грн", - указал Минфин на сайте.

валюта (2205) Казначейство (215)


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чьи денежки эти?..непонять...
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04.01.2021 15:32 Відповісти

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