Фонд госимущества объявил конкурсы по отбору советников по приватизации четырех ТЭЦ

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил о проведении конкурсов по определению советников в процессе приватизации четырех теплоэлектроцентралей: АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Днепровская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Одесская ТЭЦ".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Избранные на конкурсах советники должны повысить инвестиционную привлекательность этих предприятий, обеспечить процесс приватизации активов компетентным инвестором и привлечь максимально возможный объем средств в государственный бюджет от приватизации.

Срок подготовки советниками объектов приватизации составляет два месяца.

Первый этап конкурса по отбору советника состоится 11 февраля 2021 в 11.00 в помещении ФГИ по адресу: Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9, комната 303.

Заявки на участие в конкурсах должны быть поданы не позднее 15:45 5 февраля.