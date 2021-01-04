На конец года выплачено 3,64 млрд грн помощи 456 тысячам предпринимателей, – Шмыгаль

По состоянию на 31 декабря 2020 года правительство получило 480 тыс. заявлений на получение одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн от предпринимателей и наемных сотрудников. Удовлетворены 456 тыс. заявлений на сумму 3,64 млрд грн.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд грн. Сейчас средства не перечислены в основном тем получателям, которые подали на получение помощи в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - рассказал Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний опасается налоговых проверок после получения материальной помощи.

Как сообщал БизнесЦензор, Портал "Дія" в декабре работал с перебоями из-за высокой нагрузки на сервисы ввиду большого количества желающих подать заявления на получение выплат физлицам-предпринимателям и наемным сотрудникам на период усиленного карантина в январе 2021 года.

Минцифры напомнило, что заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря 2020 года. Для получения услуги нужен только IBAN счета.

Как сообщалось, наемные сотрудники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 по 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение в разделе "Услуги". Средства будут автоматически начислены на личный гривневый счет после проверки данных.