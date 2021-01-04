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Новини
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Deutsche Bank дал Украине в кредит $340,7 млн в конце 2020 года, - Минфин

Deutsche Bank дал Украине в кредит $340,7 млн в конце 2020 года, - Минфин

Украина в последние дни 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на $340,7 млн.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению Кабинета министров №1291 от 23 декабря, речь идет о бридж-кредите сроком до полугода по ставке до трехмесячного LIBOR+5,75%, который может быть досрочно погашен в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины или при их новом выпуске на условиях, определенных кредитным договором.

Ранее эксперты прогнозировали возможное привлечение Украиной бридж-финансирования на период переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) до получения второго транша по программе stand-by и/или выпуска еврооблигаций. В предыдущие годы Украина уже прибегала к такой практике

Минфин также напомнил, что в 2020 году привлек еще один частный кредит – на EUR250 млн от Cargill Financial Services International, Inc. Согласно постановлению Кабмина №717 от 17 августа, процентные ставки были установлены на уровне: 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% – через пять лет.

В целом в минувшем году внешние заимствования Украины, по данным Минфина, составили 232,3 млрд грн, или 92,4% от плана, а внутренние – 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана.

кредит (3306) Мінфін (2945)


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Топ коментарі
+8
Зеленая пошесть тупо живет в долг. Долговые займы составляют 43% поступлений в бюджет. Достойные продолжатели дела Яныка-Азирова.
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04.01.2021 21:59
+7
Deutsche Bank дал Украине в кредит $340,7 млн в конце 2020 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 7546
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04.01.2021 22:36
+7
Це як алкашу давати всерівно пропье, без смисла. Порошенко план маршала хотів зробити не дали.
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05.01.2021 01:16
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Ну так. Це ж не під три відсотки від МВФ.
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04.01.2021 21:25 Відповісти
Deutsche Bank дал Украине в кредит $340,7 млн в конце 2020 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 7546
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04.01.2021 22:36 Відповісти
Нинішня Зевлада колись критикувала попередників,що 3% це ж дорого і взагалі бариги самі можуть фінансувати бюджет.І ось пройшло майже два роки і що ми бачимо?Мало того що набирають дорогі кредити та ще й самі "небариги" збагачуються.... https://censor.net/ru/news/3240441/zelenskiyi_poluchil_bolee_45_millionov_griven_royalti_ot_kvartala95
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05.01.2021 16:32 Відповісти
А що ж це таке "повія з порнофільмів" змінила "режисера? ))
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04.01.2021 21:39 Відповісти
" или 92,4% от плана" - от бачите - Країна мае Плани по "заимствованию"....
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04.01.2021 21:48 Відповісти
Зеленая пошесть тупо живет в долг. Долговые займы составляют 43% поступлений в бюджет. Достойные продолжатели дела Яныка-Азирова.
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04.01.2021 21:59 Відповісти
Deutsche Bank дал Украине в кредит $340,7 млн в конце 2020 года, - Минфин - Цензор.НЕТ 7971
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04.01.2021 22:35 Відповісти
вот вам и источник невиданного остатка на счетах казначейства.... кроме этого почти 50 лямов продали своим в счет погашения ОГВЗ под 12-13%....
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05.01.2021 00:09 Відповісти
Це як алкашу давати всерівно пропье, без смисла. Порошенко план маршала хотів зробити не дали.
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05.01.2021 01:16 Відповісти
Цi грошi дають зеленим гнидам,а не украiнському народу.Безповiдальнiсть зелених гнид,чомусь не турбуэ нiмецький банк.Фактично,знову залiзли в карман несчастному украiнському народу.
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05.01.2021 11:29 Відповісти
Бюджет перевиконано- ваш "ерзац-прем'єр" Шмигаль)
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05.01.2021 16:35 Відповісти
это страшная зрада.
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05.01.2021 19:16 Відповісти
зебилам на кокс.
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05.01.2021 21:37 Відповісти
В Укрине депозиты под 2%, почему не выйти з размещением коротких скажем, полугодичных облигаций под 2,5 -3% к тому же можно напрямую,что бы банки не диктовали цену. А вообще надо меньше воровать с бюджета, в том числе и на %, как в данном случае, когда Мин.фин.платит по ставке libor+5,75 и за либор 0,6% итого 6, 35%, даже сейчас в Украине можно разместить под 4%, чистое воровство на завышении цен на % к тому же вывод валюты за рубеж, ухудшаяя торговый баланс и провоцируя девальвацию и инфляцию, кроме того подрыв национальнрй экономики сманипулированной в ручном режиме кредитной сиавки.Потму и не зватает средств в бюджете на образовпние и медицину.
Чистый криминал, коррупция в высших эшелонах власти.Пора отзывать депутатов и Презилента тех кто назначал КМУ и менять их как модно чаще, пока не будут получать вознаграждение за рещультат, а не за вредительство.
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07.01.2021 21:55 Відповісти

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