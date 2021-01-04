Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн

Дефицит общего фонда государственного бюджета в 2020 году составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), передает Интерфакс-Украина.

"За 2020 год общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджетом предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн", - сообщил Минфин на сайте в понедельник.

По оперативным данным ГКСУ, расходы по общему фонду в 2020 году составили 1,098 трлн грн, или 96,7% годовой росписи (в январе-ноябре роспись расходов общего фонда была выполнена только на 90,3%), добавили в Минфине.

В то же время подчеркивается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам были профинансированы полностью.

При этом доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1,075 трлн грн, что на 1,5% превышает ожидаемый показатель и на 7,7% - показатель предыдущего года, сообщила ранее ГКСУ. В то же время общий фонд госбюджета в 2020 году получил 877,6 млрд грн, что на 2,2% выше плана, но на 0,3% отстает от показателя 2019 года.

"По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 2020 год составили 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированного", - добавил Минфин.

В целом государственные внутренние заимствования в прошлом году составили 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана, в том числе 382,4 млрд грн - от размещения ОВГЗ (в иностранной валюте - 130,8 млрд грн).

Из внешних источников в 2020 году было привлечено 32,3 млрд грн, или 92,4% от плана.

"При этом, платежи по погашению госдолга в 2020 году составили 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию – 119,6 млрд грн (88,0% плана)", - указал Минфин.