МХП Косюка арендует выкупленный Dragon Capital у "Ощадбанка" логистический центр под Киевом

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует арендовать логистический центр "Арктика" в с. Софиевская Борщаговка под Киевом у группы компаний Dragon Capital.

Согласно материалам повестки дня Антимонопольного комитета, вопрос о предоставлении разрешения на аренду планируется рассмотреть 11 января, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Dragon Capital оформил покупку логистического центра "Арктика" под Киевом у "Ощадбанка" весной 2020 года.

Логистический центр введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров самого широкого ассортимента.

Комплекс включает земельный участок площадью 4,14 га, комплекс для хранения продуктов питания площадью 17,12 кв. м, рыбную ярмарку (2,9 тыс. кв. м, земучасток 0,6 га), административный корпус (1,2 тыс. кв. м, участок 0,11 га), мехмастерскую (175,4 кв. м, участок 0,04 га), а также силовое электротехническое и холодильное оборудование.

"Ощадбанк" в 2014 году выдал ООО "ТЛК Арктика" кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Компания прекратила обслуживание кредита, тем самым приобретя статус недобросовестного заемщика. "Ощадбанк" обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества. После несостоявшихся торгов банк воспользовался своим законным правом приобрести это имущество путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.