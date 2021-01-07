Пентагон заказал строительство первых двух патрульных катеров Mark VI для Украины

Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Inform" со ссылкой на данные Пентагона.

Согласно сообщению Пентагона, строительство первой партии кораблей будет завершено до декабря 2022 года. Построит катера компания SAFE Boats International LLC. Строительство обойдется в почти $20 млн.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины, сообщает Армия Inform.

Как сообщалось, ранее Конгресс США преодолел вето Дональда Трампа и утвердил оборонный бюджет на 2021 год, где для Украины предусмотрели $250 млн на военную поддержку.

Напомним, в июне 2020 года Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн. Часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины.



