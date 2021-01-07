Для строительства моста в Запорожье прибыл упавший в Киеве в 2011 году плавучий кран "Захарий"

Крупнейший плавучий кран Европы LK-800 (модернизированный LK-600 "Захарий") прибыл в Запорожье для строительства вантового моста через реку Днепр.

Об этом глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам чиновника, кран будет транспортировать секцию пролетного строения моста от стройплощадки в районе Кривой бухты к опорам моста, а также будет поднимать конструкции на временные опоры для дальнейшего монтажа.

"Всего планируется перевезти 12 конструкций для верхней и нижней ветвей моста. Протяженность маршрута перевозки – 6 км, что делает этот случай уникальным в истории украинской инфраструктуры. Впервые конструкции будут транспортироваться плавкраном по реке на такое значительное расстояние", – уточнил Кубраков.

Глава "Укравтодора" напомнил, что последние три года кран находился в Турции, где прошел необходимую модернизации и испытания. В настоящее время его высота – 148 м, он может поднимать 800-тонные грузы, а также работать на мели.

Как сообщалось, 24 декабря было открыто движение по части нового Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр (Балковый мост). Строительство продолжения моста в Кривой бухте находится на стадии сбора металлоконструкций.

Напомним, кран LK-600 был построен в 2009 году на киевском судостроительном заводе "Ленинская кузница". С июня 2011 года кран под именем "Захарий" использовался для монтажа конструкций Подольского мостового перехода. Однако уже в ноябре того же года кран упал, получив серьезные повреждения. После этого стрела крана была демонтирована и направлена на металлолом. В январе 2012 года кран был поставлен в вертикальное положение, а затем отправлен на ремонт, который закончился в 2014 году.