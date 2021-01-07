США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает Интерфакс.

Согласно еженедельным данным ведомства, которые публикуются с 2010 года, за все это время импорт нефти из королевства ни разу не достигал нуля.

Исходя из ежемесячных данных, последний раз США не импортировали ни одного барреля нефти из Саудовской Аравии в сентябре 1985 года.

При этом на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии составлял 118 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, США не импортировали нефть из Ирака (на предыдущей неделе ‒ 123 тыс. б/с) и Эквадора (305 тыс. б/с). В то же время импорт из Колумбии вырос почти вчетверо ‒ до 337 тыс. б/с.